Napoli su Garnacho: un particolare sblocca l’affare con il Manchester United

Gli azzurri continuano la loro corsa in campionato, ma con un Kvara in meno. Per sostituirlo si punta al talento dei Red Devils.

Il Napoli di Antonio Conte è in vetta alla classifica della Serie A ed è ormai una delle principali candidate per lo scudetto di quest’anno. Frutto di una rosa comunque rimasta sempre competitiva, nonostante i pessimi risultati dello scorso anno, e ovviamente di un tecnico che ha sempre fatto la differenza in qualunque club abbia allenato.

L’assenza poi di coppe europee ha permesso alla squadra di concentrarsi solo ed esclusivamente sugli impegni di campionato e, soprattutto, di allenarsi con continuità e trovare presto una quadra di gruppo.

La situazione di Kvara

La grana che però sta condizionando l’umore dell’ambiente e di tutta la città partenopea, è quella relativa a Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2027, negli ultimi messi è stato protagonista con la stessa società di una estenuante trattativa finalizzata al rinnovo.

L’accordo però non è mai stato trovato e, di conseguenza, alcuni club hanno iniziato ad interessarsi alla questione. Fino a qualche giorno fa, quando anche noi della redazione abbiamo iniziato a riportarvi dell’inserimento a gamba tesa del Psg. L’offerta sul piatto è di quelle difficile da ignorare, sia per la società che per il calciatore stesso e, ormai, sembra essere tutto in dirittura di arrivo. Mancherebbe ancora, dalle indiscrezioni che ci giungono. un pieno allineamento sulla cifra definitiva ma si punta trovarlo presto. Tutte le parti sono convinte dell’affare.

Garnacho si avvicina! Le news dalla Premier non lasciano dubbi

Serve quindi trovare un sostituto. Anche se David Neres sta rendendo alla grande, non si può pensare di arrivare fino alla fine della stagione soltanto con lui. Dunque la società ha iniziato a guardarsi intorno e, nelle ultime ore, sembra aver preso piede l’ipotesi dell’argentino del Manchester United.

Come riportato da Sky Sports UK, il Manchester United sta facendo i conti con il PSR (profit sustainability rule), ovvero una sorta di fair play finanziario relativo solo alla Premier League. La lega lo avevo istituito anni fa nella stagione 2013-14 proprio in risposta ai crescenti divari finanziari dei diversi club e alle nuove leggi UEFA sull’FPF.

La decisione è quindi di vendere un giocatore che proviene dall’academy, in quanto asset particolarmente redditizi. Una cessione di questo tipo, infatti, andrebbe dritta a bilancio per il 100% e sistemerebbe la situazione del club nei confronti dell’ente. Il grande scoglio è che, così come Garnacho, anche Marcus Rashford proviene dalle giovanili del club e su di lui ci sono già numerose squadre disposte a prenderlo.

Difficile pensare che lo United possa privarsi dell’argentino dopo aver già ceduto l’inglese e messi a posto i conti. Dunque se il Napoli vuole davvero il suo rinforzo offensivo dovrà cercare di dare un’accelerata.

