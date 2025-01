Ultime Calcio Napoli – Il possibile arrivo di Skriniar, frenerebbe quello di Danilo? Tutti i dettagli sul legame tra i due colpi in difesa per il calciomercato di gennaio

Arrivano ultime calcio Napoli in merito ai possibili rinforzi in difesa per il mercato di gennaio. Il nome in pole da settimane è quello di Danilo, ma le recenti novità sulla cessione di Kvaratskhelia, avrebbero avvicinato gli azzurri anche a Milan Skriniar. Due difensori esperti, entrambi capaci di vincere uno scudetto in Serie A, il secondo proprio sotto la guida tecnica di Antonio Conte.

Ma facciamo un passo indietro: perché Danilo non è ancora approdato al Napoli? Il brasiliano non è stato ancora liberato dalla Juventus, che chiederebbe un indennizzo di pochi milioni per farlo partire, nonostante abbia messo il proprio capitano fuori rosa e che il suo contratto è in scadenza a fine stagione. I partenopei, però, non hanno alcuna intenzione di versare alcuna cifra nelle casse dei bianconeri.

Danilo al Napoli, cosa manca per chiudere la trattativa

Quello che servirà per questa trattativa è che una delle due società faccia un passo indietro. Danilo avrebbe trovato l’accordo economico con il Napoli fino al 2026, ma sarà la Juventus a dover procedere con la rescissione consensuale per far procedere positivamente le operazioni.

In caso contrario, Danilo potrebbe rimanere in bianconero fino a fine anno, cercando un accordo gratuitamente con qualsiasi club, Napoli incluso, a partire da febbraio. Probabile, dunque, che la dirigenza juventina stia aspettando di rinforzarsi in entrata, prima di lasciar partire il difensore, data l’emergenza nel reparto.

I gravi infortuni di Bremer e Cabal, infatti, costringono Cristiano Giuntoli a trovare gli uomini giusti per permettere a Thiago Motta di risalire la classifica e puntare concretamente ad un posto in Champions League.

Skriniar non rallenta l’operazione Danilo: i dettagli

L’eventuale inserimento di Milan Skriniar nell’operazione che lega Kvaratskhelia con il Paris Saint Germain, al momento, resta scollegata da Danilo. Anzi, è più l’accordo con il brasiliano a frenare il potenziale arrivo dello slovacco, che ha anche un cartellino molto elevato.

Il Napoli vorrebbe chiudere la trattativa con i parigini ricevendo solamente cash ed evitando così contropartite che potrebbero risultare eccessivamente onerose per le casse della società. Questo è il vero freno che allontanerebbe l’ex Inter dai partenopei.

Entro fine mese, ad ogni modo, si arriverà ad una risposta. Anche perché, se Danilo non dovesse arrivare subito, il ds Manna si dovrà muovere diversamente per rinforzare la difesa a disposizione di Antonio Conte.