Calciomercato Napoli Ultimissime – Lorenzo Pellegrini ha rilasciato un’intervista ufficiale in cui ha dichiarato definitivamente la sua scelta per il futuro

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano anche sul fronte Lorenzo Pellegrini. Sono giorni caldissimi, infatti, in casa partenopea, dove non tiene banco solamente la vicenda Kvaratskhelia. Sicuramente, il georgiano resta il tema nevralgico per i tifosi azzurri, ma molti si sono già proiettati verso il futuro, ipotizzando i nomi che potrebbero prendere il suo posto.

In un’operazione molto ampia, che servirebbe a rinforzare tutta la rosa, con i circa 80/90 milioni ipotetici per Kvara, rientrerebbe anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma è stato accostato al Napoli da diverse settimane, ma, come anticipato anche da Spazio Napoli, un eventuale gol nel derby contro la Lazio avrebbe potuto cambiare le sorti del suo destino. Rete che puntualmente è arrivata, stravolgendo le carte in tavola.

Pellegrini al Napoli, l’annuncio del calciatore per gennaio

Questa mattina, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, si può leggere una lunga intervista proprio a Pellegrini, che ha parlato a 360 gradi del suo periodo complicato che sta vivendo nella capitale. Lui, figlio di Roma, sta cercando di riscattarsi dopo un inizio di stagione pessimo e una serie di partite che lo hanno sempre più allontanato dalla tifoseria, che lo ha pesantemente fischiato a più riprese.

Nonostante questo rapporto burrascoso, a precisa domanda sul suo futuro, il centrocampista non ci ha pensato due volte:

“Se ho mai pensato di andare via? No, mai. Di momenti duri ne ho vissuti tanti, ma anche di meravigliosi. Ma non sono uno che scappa. Credo che davanti alle difficoltà uno si debba assumere le sue responsabilità. Ed è quello che il mister mi ha letto negli occhi prima del derby. Qui un momento normale diventa bello, uno bello diventa meraviglioso e uno negativo diventa un disastro. Roma è questa, vive di passione. E io questa passione qui me la vivo al cento per cento”.

Pellegrini resta a Roma: cosa farà Manna

A meno di clamorosi ribaltoni, dunque, Lorenzo Pellegrini non si muoverà da Roma. Una decisione che sembra incontrovertibile almeno fino all’estate, dove poi si valuterà ogni scenario. Il Napoli, dunque, dovrà cambiare obiettivo, nel caso di ulteriore rinforzo a centrocampo dopo quello di Billing.

Toccherà a Giovanni Manna lavorare in tal senso, rendendo ancora più complessa la cessione di Kvaratskhelia. Liberare il georgiano, senza garanzie di un sostituto o una serie di colpi per migliorare la rosa, rischia di creare un corto circuito nella squadra.

Antonio Conte è atteso da settimane difficili, in un mese cruciale anche in campionato, con le partite contro Atalanta e Juventus del 18 e del 25 gennaio, che si avvicinano minacciose.