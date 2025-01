ULTIM’ORA- Mercato Napoli, arriva la firma tanto attesa: l’annuncio

Calciomercato Napoli 24- Arriva la firma tanto attesa: c’è l’annuncio che cambia il calciomercato del Napoli.

Il calciomercato del Napoli sta regalando un colpo di scena dietro l’altro. Chi pensava che questo mese di gennaio avrebbeb portato al massimo un difensore centrale si sbagliava di grosso: i cambiamenti potrebbero essere molto più importanti. Potrebbe scatenarsi quindi un vero e proprio effetto domino sul mercato azzurro a partire dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG, permettendo così al Napoli di avere risorse importanti da investire. Al riguardo, arriveranno novità nella prossima settimana.

Ha firmato col Napoli: l’annuncio

Oggi è invece il giorno che suggella un’altra operazione: quella che porta al Napoli Philip Billing. Il centrocampista ha sostenuto quest’oggi le visite meidche a Villa Stuart ed è arrivato da pochi minuti anche a Napoli. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, proprio in questi istanti il calciatore avrebbe anche firmato il contratto che lo lega al club azzurro, testimoniato con tanto di foto.

🔵📸 Exclusive pic of Philip Billing here in Napoli headquarters to sign his contract at the club. Loan move with €9/10m buy option clause from Bournemouth, completed. pic.twitter.com/AOx1T6jQIE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2025

Billing arriva così al Napoli in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Si attende solo il consueto annuncio col tweet di Aurelio De Laurentiis, che potrebbe arrivare a breve. Sarà quindi lui il secondo acquisto ufficiale del calciomercato azzurro dopo Simone Scuffet, arrivato col compito di sostituire come portiere di riserva il partente Elia Caprile.

Billing al Napoli, tutto sul nuovo acquisto azzurro

Il Napoli acquista così un profilo leggermente diverso rispetto ai precedentemente trattati Fazzini e Casadei. Giocatore di maggiore esperienza (28 anni) è oramai alla sua sesta stagione in Premier League. Si tratta di un calciatore in grado di unire doti fisiche (1.93 di altezza) alla qualità in zona gol: ben 7 quelli realizzati nella sua migliore stagione (quella 2022/2023).

La sua esplosione era arrivata prima ancora in Championship, sempre con la maglia delle “Cherries”: 8 gol nel 2020/2021 e ben 10 enl 2021/2022. Fa del colpo di testa uno dei suoi fondamentali. Arriva al Napoli dopo una stagione non facile, dove ha accumulato appena una presenza da titolare in campionato.

L’obiettivo è dimostrare a Conte il suo valore in questi mesi finali di campionato per potersi guadagnare la conferma anche nella prossima stagione, permettendo al club di esercitare il diritto di riscatto per il suo cartellino.