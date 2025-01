Calciomercato – Arrivano novità importantissime sull’ipotesi Liverpool per Kvaratskhelia: dall’Inghilterra trapela la decisione dei Reds per gennaio

Arrivano importanti novità per il calciomercato del Napoli. Il nome più discusso, ovviamente, resta quello di Khvicha Kvaratskhelia, accostato al Paris Saint Germain nelle ultime ore. Il futuro del georgiano sembra sempre più lontano da Napoli e dal Napoli, ma prima dell’ufficialità bisognerà trovare l’accordo tra i partenopei e i parigini.

In questi giorni concitati, non è stato fatto solamente il nome del PSG, ma anche quello del Liverpool come possibile società sulle tracce del numero 77. Un’ipotesi di mercato, nata dalla possibilità di sfruttare un’occasione, quella di riuscire a strappare al Napoli uno degli esterni sinistri migliori al mondo, nonché il secondo con più valore dopo Vinicius secondo Transfermarkt.

Kvaratskhelia lascia il Napoli, il Liverpool si defila: le ultime

A tranquillizzare i tifosi del Napoli, ci avrebbe pensato in giornata il giornalista Graeme Bailey di TBR Football, che avrebbe fornito importantissime novità dall’Inghilterra. Il collega si è soffermato proprio sul presunto interesse del Liverpool nei confronti dell’attaccante azzurro, che non sarà convocato per la prossima partita contro il Verona in programma domani alle 20.45.

Secondo quanto riferito da Bailey, il Liverpool si sarebbe defilato dalla corsa per Kvaratskhelia a gennaio. I Reds non sarebbero intenzionati a spendere tra gli 80 e i 90 milioni che chiederebbe il Napoli. L’ipotesi Chiesa come contropartita, inoltre, non starebbe decollando. Sia per le volontà del calciatore, non convinto di lasciare la Premier, sia per il lauto ingaggio che percepisce.

Una frenata, dunque, che allontanerebbe quanto meno il pericolo inglese. Resta da capire se il PSG si farà avanti concretamente con una proposta che soddisfi il presidente De Laurentiis oppure no. La prossima settimana sarà decisiva in questo senso, per comprendere l’eventuale esito della trattativa.