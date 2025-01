Cosa sta accadendo tra Kvaratskhelia ed il Paris Saint Germain? Arrivano le ultime sul futuro del georgiano.

Il Paris Saint Germain starebbe seriamente pensando di presentare un’offerta per Khvicha Kvaratskhelia. L’avventura del calciatore georgiano a Napoli sembra ormai arrivata ai titoli di coda, con i parigini che ad oggi sembrano pronti a presentare ad Aurelio De Laurentiis una proposta importante.

Il Napoli, dal canto suo, ha chiarito in maniera netta di non scendere al di sotto degli 80 milioni di euro per lasciar partire il calciatore. La palla, a questo punto, passa proprio nella mani del Paris Saint Germain che dovrà presentare la giusta offerta per convincere il presidente.

Una situazione, quella attuale, che va discostandosi in maniera netta rispetto a quelle che erano le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane. Tra Kvara ed il Napoli sembrava ormai vicino l’arrivo del rinnovo di contratto, vero problema del rapporto tra le parti.

Il numero 77 azzurro sta chiedendo ormai da tempo un adeguamento di contratto, con il club partenopeo che inizialmente sembrava non voler accontentare il calciatore. Poi le parti hanno parlato, si sono avvicinate, e sembrava ormai pronta la firma che avrebbe tenuto Kvara ancora all’ombra del Vesuvio.

Ultime Mercato Napoli – Kvara vuole andare via: manca la chiamata del PSG

Il giocatore, però, sembra ormai deciso a voler lasciare Napoli: non ci sono troppi elementi sui quali ragionare, Kvara starebbe seriamente pensando di lasciare al città partenopea alla quale ha dato tanto e dalla quale ha ricevuto tanto. Basti pensare che proprio il georgiano al suo primo anno di azzurro è stato uno dei protagonisti dello Scudetto.

Sembra passata una vita, anche perchè ad oggi i rapporti anche con la piazza non sono così idilliaci: c’è chi dice di lasciarlo andare, soprattutto dopo aver assistito ad un atteggiamento decisamente insofferente sul campo; altri, invece, sui social si sono posti in titolare disaccordo con l’eventualità di farlo partire.

Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato proprio della situazione nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi su quelle che dono le ultime notizie a disposizione.

“Kvaratskhelia ha fatto sapere tramite l’agente Jugeli e l’intermediario Zaccardo che il Psg lo vuole e che lui vuole andare. Capiamo se Conte dà l’ok e se il Psg chiamerà il Napoli. Dalle informazioni che abbiamo, il club francese non ha ancora chiamato”, le porle di De Maggio.