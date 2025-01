Non solo in entrata, il Napoli si prepara a formalizzare un’operazione in uscita: la cessione è imminente, mancano solo visite mediche e firma.

In questi giorni, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sta lavorando in modo incessante non solo sul mercato in entrata, ma anche sul fronte legato alle cessioni. Prossimo dal dire addio al club partenopeo è Michael Folorunsho. Il centrocampista italo-nigeriano, mai seriamente preso in considerazione nello scacchiere tattico da mister Antonio Conte, si appresta ad indossare la maglia della Fiorentina per la seconda parte della stagione.

Affare ai dettagli: Folorunsho passa alla Fiorentina

Dopo una prima parte di stagione passata più in panchina che sul rettangolo verde, Michael Folorunsho ha deciso di prendere una posizione chiara per il bene del suo futuro, accettando di buon grado le avance della Fiorentina. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe dato il proprio consenso per la cessione del calciatore sulla base di un prestito oneroso da un milioni di euro, con di diritto di riscatto fissato a 8 milioni più bonus.

Dunque, le parti starebbero limando gli ultimissimi dettagli. La trattativa va spedita verso la fumata bianca, tanto che Michael Folorunsho sarebbe atteso nelle prossime ore a Firenze per sottoporsi alle consuete visite mediche e sottoscrivere il nuovo contratto. Oltre a Michael Folorunsho, un altro esubero sarebbe prossimo dal lasciare il Napoli. Si tratta di Rafa Marin, oggetto misterioso in questa prima parte di stagione del club azzurro.

Il difensore spagnolo classe 2002, arrivato dal Real Madrid, ha raccolto a malapena 2 presenze (180 minuti), mostrando dei seri problemi di ambientamento e anche di adattamento alla filosofia di gioco di Antonio Conte. Vista la scarsa considerazione del tecnico, il Napoli ha preferito metterlo sul mercato. Stando alle ultime indiscrezioni, il centrale sarebbe vicino al ritorno in Spagna. Il Villarreal starebbe provando ad assicurarselo sulla base di un prestito secco.