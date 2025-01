Kvara al PSG: il Napoli riscrive la storia delle cessioni record?

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a piazzarsi sul podio delle cessioni record della storia del Napoli: la classifica del club azzurro.

Dopo Ezequiel Lavezzi, Edison Cavani e Fabian Ruiz, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a strappare un’altra stella al Napoli di Aurelio De Laurentiis. La società di Ligue 1 ha messo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia. Conscio del forte interesse dei parigini, il club azzurro ha aperto alle negoziazioni e di conseguenza imposto subito delle condizioni chiare, richiedendo un’offerta da 80/90 milioni senza contropartite né tantomeno dilazioni sull’acquisto. Qualora andasse in porto il trasferimento dell’icona georgiana, il Napoli metterebbe a segno un’altra cessione record. Khvicha Kvaratskhelia si piazzerebbe secondo sul podio delle operazioni in uscita più costose del club.

Kvara sarebbe una cessione da record: la classifica degli addi più ingenti della storia del Napoli

La cessione di Khvicha Kvaratskhelia entrerebbe di diritto nel libri di storia del Napoli di Aurelio De Laurentiis, diventando il secondo addio più costoso del club. Nell’ultima posizione della top 20, stando ai dati raccolti da Transfermarkt, troviamo Daniel Fonseca. Nella stagione 1994/1995, il calciatore azzurro si trasferì alla Roma per 12,9 milioni di euro.

Più in alto in classifica, rispetto al trasferimento di Fonseca, sono a pari merito Fabio Quagliarella e Hirving Lozano. L’allora giocatore partenopeo destò rabbia e angoscia nell’ambiente Napoli per il suo chiacchierato trasferimento alla Juventus, avvenuto nella stagione 2011/2012 per 15 milioni di euro. Più recente quello di Hirving Lozano, passato per la stessa cifra di Quagliarella al PSV Eindhoven (stagione 2023/24).

In 17esima posizione, invece, c’è Marko Rog. Nell’annata 2020/2021, il Napoli mise fine alla permanenza del croato in azzurro cedendolo al Cagliari per 16,3 milioni di euro. Più in alto in classifica, ci sono Carlos Vinicius e Manolo Gabbiadini. Il primo è stato ceduto nella stagione 2019/2020 al Benfica per 17 milioni. Il secondo ha messo fine alla sua avventura in maglia azzurra passando in Premier League, alla corte del Southampton per la stessa cifra del brasiliano (stagione 2016/2017)

Al 13esimo posto di questa speciale classifica, sono piazzati Duvan Zapata e Marek Hamsik. L’attaccante colombiano, mai esploso con il Napoli, fu ceduto dalla società di Aurelio De Laurentiis nella stagione 2018/2019. Il possente centravanti passò alla Sampdoria, permettendo al club partenopeo di incassare 20 milioni. Mentre la leggenda slovacca lasciò Napoli per passare al Dalian Yifang (stagione 2018/19). La sua cessione creò grande sconforto e senso di vuoto nel mondo Napoli.

Nella particolare graduatoria, c’è anche Amadou Diawara, che tutti ricordano per quel gol vittoria al cardiopalma contro il Chievo nel 2018. Rete che tenne in vita gli azzurri fino alla fine per lo Scudetto, passato poi nelle mani della Juventus. Il centrocampista venne ceduto alla Roma nella stagione 2019/2020 per 21 milioni. Un milione in più ha ricavato il Napoli per la cessione di Simone Verdi, 11esimo in classifica. L’ex Bologna salutò i partenopei approdando al Torino per 22 milioni stagione 2020/2021).

A metà classifica, o meglio, al decimo posto, troviamo Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo mise fine alla sua esperienza campana nell’annata 2022/2023, dicendo sì al Paris Saint-Germain, attuale squadra dell’ex Real Betis. Da quell’operazione, il Napoli ricavò 22,5 milioni di euro. Al nono posto, a quota 24 milioni di euro fruttati alla società di Aurelio De Laurentiis, è collocato Eljif Elmas, trasferitosi al Lipsia nella stagione 2023/2024.

Ottavo posto per Allan. Il centrocampista brasiliano permise al club partenopeo di rinvigorire le proprie casse con un’affare da 24,6 milioni, passando all’Everton nell’annata 2020/2021. Al settimo posto, c’è a sorpresa Roberto Inglese. L’attaccante si trasferì dal Napoli al Parma, portando nelle casse della società 24,8 milioni di euro (stagione 2020/2021).

In sesta posizione troviamo uno dei calciatori più amati della storia del Napoli, Ezequiel Lavezzi. L’argentino disse addio al Napoli nella stagione 2012/2013, facendo incassare ad Aurelio De Laurentiis 30 milioni di euro con il suo approdo al PSG. Mentre al quinto posto, c’è piazzato Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese fece le valigie per trasferirsi al Chelsea (stagione 2022/2023), portando al Napoli 41,9 milioni di euro.

Proprio dopo la cessione di Kalidou, il Napoli decise di occupare il grosso vuoto creato in difesa con l’ingaggio di Kim Min-Jae. Acquisto che colmò il buco nel reparto arretrato e la voragine nel cuore dei tifosi azzurri, risultando decisivo per la conquista dello storico terzo Scudetto. Al quarto posto della speciale classifica, c’è proprio Kim Min-Jae, durato solo una stagione. Il coreano è stato ceduto in seguito all’annata dello Scudetto (2023/2024), portando in dote al Napoli ben 50 milioni.

La top 3 delle cessioni più costose

Nella top tre delle cessioni più importanti della storia del Napoli, invece, troviamo Jorginho, Edinson Cavani e Gonzalo Higuain. Sul gradino più passo del podio, è posizionato il centrocampista della italo-brasiliano, con una cessione al Chelsea di 57 milioni di euro. L’addio avvenne nella stagione 2018/2019.

Al secondo secondo, è piazzato El Matador. La leggenda azzurra, dopo caterve di gol con la maglia del Napoli, nella stagione 2013/2014 decise di accettare la corte del PSG. Da quell’operazione, il club di De Laurentiis incassò la bellezza di 64,5 milioni di euro. A comandare la classifica è Gonzalo Higuain, con il suo tanto discusso trasferimento agli eterni rivali della Juventus. Il Napoli ricavò da quella cessione ben 90 milioni di euro.