Il Napoli vuole lui per il dopo Kvaratskhelia: Manna è in pressing!

Khvicha Kvaratskhelia al passo d’addio: il Napoli ha in mente lui per sostituire l’attaccante georgiano. Manna è in pressing sul calciatore!

Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a muovere dei passi significativi per convincere il Napoli di Aurelio De Laurentiis a lasciar partire Khvicha Kvaratskhelia. Considerato il forte interesse e le intenzioni di definire l’operazione prima della chiusura del mercato invernale, il club azzurro avrebbe messo le cose in chiaro sulle condizioni per la cessione. La società partenopea, infatti, pretenderebbe un’offerta da circa 80/90 milioni di euro, senza l’inserimento di alcuna contropartita tecnica. Secondo Nicolò Schira, il PSG aveva pensato ad uno tra Milan Skriniar e Kolo Muani, idea che il Napoli avrebbe respinto. Mentre il PSG prosegue il proprio pressing, con lo scopo di battere sul tempo Chelsea e Liverpool, il Napoli si starebbe guardando intorno con insistenza per individuare l’eventuale sostituito del georgiano.

Manna sbircia in Ligue 1: il Napoli pesca ancora dal Lille?

Il Napoli potrebbe riprendere i propri rapporti con il Lille. Stando ai recenti rumors, la società azzurra sarebbe predisposta ad imbastire una trattativa con il club di Ligue 1 per Edon Zhegrova. L’esterno offensivo classe 1999, cercato anche dal Barcellona, sarebbe uno dei primi nomi nella lista del ds Giovanni Manna per colmare l’eventuale vuoto di Kvaratskhelia.

Il ds della società partenopea avrebbe sondato il terreno già da diverso tempo, mostrandosi pronto a sfruttare la minima occasione in caso di apertura del Lille. Al momento, il club francese non sarebbe propenso a privarsi del proprio talento. Secondo ‘TuttoSport’, per provare ad allontanare gli azzurri avrebbe sparato una cifra ritenuta eccessiva dalla compagine campana. Infatti, il Lille pare abbia richiesto ben 50 milioni per lasciar partire Zhegrova. Nelle prossime ore, Manna proverà a trattare cercando di incanalare l’operazione sui 40 più 5 di bonus.

Nella prima parte di stagione, l’esterno kosovaro ha collezionato 8 gol e 2 assist in 21 presenze. Edon Zhegrova è uno dei talenti più emergenti del campionato francese e il Napoli si sarebbe accorto delle sue ottime capacità, sia tecniche che tattiche. Gli azzurri starebbe seguendo il calciatore da diverso tempo, la conferma è arrivata da Serxhio Mezi. Si tratta dell’intermediario per l’Italia di Edon Zhegrova, il quale ha parlato a tutto tondo sull’esterno del Lille e degli apprezzamenti del Napoli per lo stesso calciatore.

L’interesse del Napoli è reale: tutto confermato!

Serxhio Mez ha parlato dell’esterno offensivo del Lille ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione ‘Si Gonfia La Rete’: “Il trasferimento di Zhegrova al Napoli dipende da molte variabili. Attualmente, è uno dei pochi giocatori con ben 10 proposte da club in tutta Europa. Sta facendo molto bene e non è più nella stessa situazione della scorsa estate, quando il trasferimento sarebbe stato più semplice. Ora il Lille ha alzato le pretese, soprattutto dopo le sue tante ottime prestazioni in Champions League. E naturale che riceva così tante richieste”.

L’intermediario ha fatto chiarezza sul prezzo del cartellino: “In questo momento, per Zhegrova il problema con il Barcellona sarebbe la titolarità, non le cifre o il budget. Al contrario, per il Napoli la questione principale è proprio quella economica. Non credo che De Laurentiis possa permettersi di acquistare un giocatore a gennaio per una cifra così alta, che però io non sono autorizzato a rivelare. Ma, ripeto, che si tratta di una cifra elevata: non meno di 40 milioni”.

Il Napoli ha avviato i primi contatti da novembre scorso, Serxhio Mez conferma: “I primi contatti ci sono stati gia da fine novembre, quando il giocatore stava brillando in Champions League. Tuttavia, il mercato cambia di continuo, ogni giorno, ogni ora, quindi dobbiamo aspettare per capire gli sviluppi”.

Serxhio Mez vedrebbe bene l’esterno del Lille in maglia azzurra, ma: “lo vedrei meglio con la maglia del Napoli perché ha più possibilità di giocare ed è un grande club allenato da un top, ma quando arrivano offerte da club come Barcellona o Real Madrid, è difficile dire al ragazzo di non andare. Al momento, però, stiamo parlando più del mercato estivo che di gennaio. Nei prossimi giorni avremo maggiori certezze e capiremo il futuro di Edon”.