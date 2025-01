Brutte notizie per il Napoli: il giocatore si oppone al trasferimento in maglia azzurra. Giovanni Manna spiazzato!

Sono giorni di grande fermento e di lavoro per il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, sta operando sul mercato senza sosta per cercare di mantenere fede alle aspettative di mister Antonio Conte in merito alla campagna di riparazione. Ma come spesso capita, non tutte le trattative trovano un lieto fine. Ultimamente, infatti, un’operazione degli azzurri avrebbe preso una brutta piega, raggiungendo un punto morto.

Trattativa arenata: il giocatore dice no al Napoli!

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sarebbe molto vicino dal mettere da parte le proprie aspirazioni nell’ingaggiare Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 dell’Empoli. In questa prima parte di stagione, il calciatore ha fatto parlare di sé con prestazioni di buon livello, dimostrandosi un talento su cui poter puntare per il futuro.

Le intenzioni del Napoli erano serie, ma cruciale sarebbe stata la volontà del centrocampista. Stando al quotidiano ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, Aurelio De Laurentiis vantava già un accordo con il patron della società toscana Fabrizio Corsi. Il Napoli aveva raggiunti un’intesa sulla base di un’offerta da 14 milioni più bonus.

Nonostante l’intesa tra Napoli ed Empoli, sarebbe stato lo stesso Jacopo Fazzini a far saltare il banco, forte della sua volontà di volersi trasferire alla corte della Lazio. Il giovane calciatore, su cui c’è anche la Fiorentina, starebbe aspettando un segnale decisivo da parte della società biancoceleste per sbarcare nella capitale. Questo atteggiamento da parte di Fazzini avrebbe irritato e non poco l’Empoli del presidente Fabrizio Corsi.

L’Empoli esce allo scoperto: il ds fa chiarezza

In merito a Jacopo Fazzini e all’interesse del Napoli, ha parlato proprio il direttore sportivo della società toscana, Roberto Gemmi. Il ds ha è intervenuto a margine della trasmissione ‘Speciale Calciomercato’ su SkySport: “Il Napoli aveva offerto di più? Dobbiamo chiarire alcuni aspetti, altrimenti si fa confusione. E’ vero anche il Napoli ha avuto un interesse facendo un’offerta facendo un po’ più alta ma non siamo mai andati nello specifico come con la Lazio”.

Il ds è stato chiaro: “Il giocatore probabilmente desiderava di andare più alla Lazio che al Napoli, ma io non chiudo niente anche se la vedo difficile”. In questo frangente, Roberto Gemmi ha fatto riferimento specialmente al punto di rottura creatosi con la Lazio di Claudio Lotito, scaturito dopo le parole dello stesso presidente biancoceleste. In merito alla trattativa per Fazzini, il patron del club capitolino ha dichiarato: “La società ha fatto un’offerta, poi ognuno è libero di accettarla o meno. L’offerta era più che congrua, di oltre 10 milioni, non una cosa di poco conto. Ma non è che o Fazzini o morte”.