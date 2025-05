Spalletti torna ancora sul passato a Napoli: arriva l’ennesima bordata a De Laurentiis!

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, è tornato a parlare del suo vecchio club analizzando alcune questioni chiave.

L’amore tra Luciano Spalletti e il mondo Napoli non terminerà mai. L’ex allenatore azzurro è sempre concentrato sugli azzurri, nonostante non sia più il “condottiero” da ormai diversi anni. A tal proposito, l’ex Roma e Inter è tornato a parlare della sua vecchia squadra dopo quanto sottolineato in occasione del suo libro. Il tecnico, infatti, ha toccato nuovamente alcuni temi fondamentali.

Spalletti: “Il presidente non ha chiamato nessuno dopo lo Scudetto”

Luciano Spalletti è tornato a parlare del “suo” Napoli. In occasione dell’uscita del suo libro, il tecnico aveva già sottolineato alcuni aspetti cruciali della sua esperienza in Campania, ma stavolta è stato ancor più chiaro. Infatti, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Corriere della Sera” svelando alcuni dettagli importantissimi. Di seguito le sue parole.