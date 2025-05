Delusione Napoli al Maradona, la reazione di De Laurentiis dopo il pari: è successo in tribuna

Il Napoli frena contro il Genoa e riapre lo Scudetto. Dopo il pari, è arrivata la reazione di Aurelio De Laurentiis.

La corsa verso lo Scudetto è tutt’altro che conclusa. Mancano solo due giornate alla fine del campionato, ma il discorso legato al tricolore è più aperto che mai. Dopo la vittoria dell’Inter contro il Torino, spettava al Napoli allungare nuovamente in vetta ma ciò non è accaduto. Infatti, gli azzurri hanno pareggiato per 2-2 contro il Genoa, riaprendo nuovamente ogni tipo di discorso. Dal Maradona, poi, è arrivata anche la reazione del presidente Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis deluso dopo il pareggio: cosa è successo

Sono ore caldissime in casa Napoli. Il club azzurro ha frenato proprio sul più bello, giocandosi un “jolly” cruciale quando però mancano altre due giornate di campionato. Infatti, gli azzurri hanno pareggiato per 2-2 contro il Genoa, riaprendo e non di poco la corsa Scudetto.

Al momento, il distacco con l’Inter è di un solo punto, ma la prossima trasferta sarà tutt’altro che semplice. Infatti, il Napoli sarà impegnato a Parma, con la squadra di Chivu “immischiata” ancora nella corsa salvezza. Tutto ciò, rende ancor più amaro il pareggio ottenuto ieri al Maradona.

Come riportato da “Il Mattino” neppure la reazione di Aurelio De Laurentiis è stata felice. Il presidente del Napoli, che sedeva in tribuna autorità, è apparso estremamente deluso dopo la rete del 2-2. La rabbia per l’occasione sciupata è molto grande. Oltre a ciò, come accade ormai sempre, il numero uno del club ha deciso di non scendere negli spogliatoi dopo il triplice fischio finale.