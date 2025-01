Acquisti Napoli – A sorpresa il club azzurro ha chiuso un nuovo colpo in entrata. C’è l’annuncio del noto esperto di mercato.

Sono ore molto importanti in casa Napoli. Infatti, a sorpresa il club azzurro ha piazzato un nuovo colpo in entrata. Il DS Manna dopo aver sondato diversi profili, ha deciso di puntare su un talento proveniente dalla Premier League. Ormai, la trattativa è già ai dettagli con il giocatore che è pronto a mettersi subito agli ordini di Antonio Conte.

Colpo a centrocampo per il Napoli: arriva Billing

Il Napoli piazza il terzo colpo in questa sessione di calciomercato invernale. Come riportato dall’esperto Gianluca Di Marzio, il club azzurro sarebbe pronto ad accogliere Philip Billing, proveniente dal Bournemouth. Si trattadi un colpo molto importante per gli azzurri che si assicurano il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato tra i nove e i dieci milioni di euro.

La scelta del club è stata chiara: sostituire Folorunsho, ormai destinato alla Fiorentina. Inizialmente, si era deciso di virare su Cesare Casadei che però resta fuori portata a causa delle richieste del Chelsea. Nelle prossime ore, il Napoli definirà l’accordo con la società inglese, in modo tale da accogliere Billing in città il prima possibile.

Dalla Premier alla Serie A: chi è Philip Billing

La prima parte di stagione di Philip Billing non è stata di certo entusiasmante. Il centrocampista ha collezionato solo dieci presenze in campionato, scendendo in campo per soli 176 minuti. Ciò lascia intuire che il danese non è al primo posto nelle gerarchie del tecnico.

Ciò nonostante, però, il centrocampista vanta ottime qualità fisiche e non solo. L’altezza (quasi due metri) gli permette di essere spesso il padrone della mediana. Quindi, il Napoli metterà a disposizione di Antonio Conte delle caratteristiche importanti per il futuro.

Oltre alle doti fisiche, il classe 1996 ha vissuto un’esperienza importante con la maglia dei “Cherries”. Infatti, ha collezionato ben 202 partite ufficiali, con 31 gol e 20 assist al passivo. Si tratta, quindi, di numeri importanti che potrebbero tornare utili ai partenopei. Il calciatore è certamente in cerca di riscatto, motivo per il quale approderà in Campania con una grossa motivazione e sopratutto disponibile a mettersi subito agli ordini di Antonio Conte.