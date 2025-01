Ultime Napoli Calcio – Il club azzurro rischia tre punti di penalizzazione. Il presidente De Laurentiis protagonista in negativo.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, visto il primo posto in classifica e le ottime prestazioni di squadra. In realtà, però, il presidente De Laurentiis sarebbe finito al centro di una situazione molto delicata. Proprio a causa di un’idea del patron azzurro, il club partenopeo potrebbe ricevere una penalizzazione di tre punti. Si tratta di una possibile decisione che sconvolgerebbe i sostenitori azzurri.

Possibile penalizzazione al Napoli: c’entra De Laurentiis

La Serie A si prepara ad una nuova tempesta dopo l’elezione del nuovo presidente della Lega Ezio Simonelli. Come riportato da “La Repubblica” Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito e Urbano Cairo hanno presentato un ricorso al Tribunale di Milano per la destituzione del neopresidente. Per tale azione è stato chiesto il procedimento d’urgenza che è previsto dall’articolo 700 del codice civile. In parole più semplici: chi presenta tale atto vede minacciati i propri diritti.

Quindi, il presidente del Napoli ha provato a cancellare l’elezione di Simonelli. Proprio tale mossa, però, potrebbe creare alla società azzurra un clamoroso autogol. Infatti, al centro del dibattito sarebbe finita la possibile violazione della clausola compromissoria, la quale prevede che le controversie di ambito sportivo siano devolute alla Camera arbitrale e che per seguire le vie della giustizia ordinaria serva necessariamente l’autorizzazione del Consiglio federale.

La decisione di De Laurentiis e i rischi per il Napoli: le ultime

Una possibile violazione potrebbe costare molto cara al presidente del Napoli. Infatti, secondo il quotidiano, il club azzurro potrebbe subire una penalizzazione di ben tre punti e un anno di inibizione ai danni del presidente Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, ha provato poi a giustificarsi sottolineando che Simonelli non fosse un tesserato, ma la legge parla chiaro in merito.

Non a caso, il patron ha poi ritirato il ricorso ma il tutto è comunque rimasto in vita. Ad occuparsi della questione sarà il procuratore Giuseppe Chiné il quale è chiamato a determinate una possibile violazione della clausola compromissoria. Ad oggi, la situazione è molto delicata ma nei prossimi giorni sarà possibile avere un quadro più chiaro in merito a tutto ciò.