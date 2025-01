Cesare Casadei nel mirino del Napoli: spunta la valutazione del Chelsea per arrivare ad ingaggiare il calciatore.

Il Napoli cerca un centrocampista che possa aumentare il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte. L’addio di Micheal Folorunsho è ormai imminente: il centrocampista, arrivato all’ombra del Vesuvio nel corso della scorsa estate, l’ex Hellas Verona non ha trovato spazio all’ombra del Vesuvio e proprio per questo la cessione sembra un passaggio ormai obbligato.

La Fiorentina ha deciso di investire su di lui, e per questo l’operazione potrebbe chiudersi proprio nelle prossime ore. Secondo quanto riportato proprio da media ed esperti di mercato, Folorunsho dovrebbe arrivare in viola in prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni di euro.

Calcio Napoli Notizie – Casadei è sempre più un obiettivo: la valutazione

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha parlato di quello che dovrebbe essere l’obiettivo del Napoli per rinforzare il centrocampo: “Casadei rappresenta l’identikit perfetto che cerca il club azzurro ed ha un ‘particolarità in più, oltre ad essere giovane e bravo, è italiano: per questioni di lista il Napoli ha bisogno di giocatori italiani. Non a caso si continua a parlare di Fazzini”, ha detto Marchetti.

Ed ancora Marchetti è andato ancora più nel dettaglio, svelando anche quella che sarebbe la valutazione fatta dal Chelsea per il centrocampista italiano: “È un investimento importante, ma alla portata della casse del Napoli, si parla di una valutazione di 20mln di euro. E’ opzione decisamente interessante che il Napoli sta portando avanti, ha fatto uno scatto importante, oggi è il primo nella lista per riportare in Italia Casadei”.