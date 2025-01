Mercato Napoli Ultimissime – Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è nuovamente in bilico. Le vicende legate al calciatore sono state analizzate da un noto amico di Victor Osimhen.

Il clima in casa Napoli è tutt’altro che sereno dopo quanto accaduto stamattina. Già dalle prime ore dell’alba, sono trapelate notizie molto importanti riguardanti il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Da mesi, il calciatore è in contatto con la società per prolungare il proprio contratto, ma la trattativa non è mai decollata del tutto. Nonostante l’accordo sembrava esser stato raggiunto, nelle ultime ore, si è tornati a parlare di una possibile cessione. Quest’ultima, potrebbe addirittura concludersi nei prossimi giorni.

L’amico di Osimhen attacca il Napoli: c’entra Kvaratskhelia

Sono ore molto delicate in casa Napoli in vista del futuro. Come un fulmine a ciel sereno, stamane sono emersi dettagli importanti circa il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Il futuro di quest’ultimo potrebbe non essere al Napoli, visto l’interessamento del PSG che sarebbe tornato alla carica dopo il tentativo estivo. A tal proposito, sono giunti tanti commenti da parte degli esperti, ma in modo particolare anche un noto amico di Victor Osimhen avrebbe commentato il tutto.

Buchi Laba, giornalista e amico dell’ormai ex calciatore azzurro, ha lanciato un duro attacco al Napoli tramite il proprio profilo “X”. Infatti, una volta appresa la notizia legata al possibile addio di Kvaratskhelia, il noto esperto ha deciso di sferrare un commento molto pesante ai danni del club partenopeo. Di seguito le sue parole.

“Kvaratskhelia non capisce in che tipo di prigione si trova al momento. I suoi agenti molto presto inizieranno a parlare. Aspettate e vedrete”

Dopo Osimhen anche Kvaratskhelia: sarà addio al Napoli?

Le parole del noto amico di Victor Osimhen sono molto forti. Il commento fatto sui social lascia più di qualche dubbio sul futuro del calciatore georgiano, il quale è più che mai in bilico. L’attacco lanciato al club azzurro riguarda inevitabilmente anche Victor Osimhen, il quale ha ormai rotto i rapporti con Aurelio De Laurentiis ma resta sempre di proprietà azzurra (almeno per adesso).

A questo punto, è lecito pensare che Khvicha Kvaratskhelia possa intraprendere la stessa strada del nigeriano, ovvero un addio “improvviso” al Napoli. In queste ore, la situazione è delicata più che mai con il club azzurro che starebbe trattando con il PSG per capire la fattibilità dell’operazione.

Cosa accadrà nelle prossime ore è impossibile saperlo, ma i tifosi del Napoli potrebbero perdere un altro protagonista dello Scudetto vinto nel 2023. In caso di addio, si tratterebbe di un colpo durissimo per l’ambiente e soprattutto per Antonio Conte.