Calciomercato Napoli 24 – Sono ore calde in casa Napoli. Il club azzurro sta trattando per il possibile ingaggio di Milan Skriniar.

Il calciomercato è iniziato da pochi giorni, ma in casa Napoli sono in corso trattative molto importanti. In modo particolare, da questa mattina si è aperta una possibilità concreta per Khvicha Kvaratskhelia di lasciare la Campania già a gennaio. Sulle tracce del calciatore ci sarebbe il PSG, il quale sarebbe disposto ad inserire nella trattativa anche alcune contropartite tecniche. Quest’ultime, però, sarebbero state “rifiutate” dal club azzurro vista la volontà di incassare una grossa somma di denaro. Tra le possibili pedine di scambio è stato inserito anche Milan Skriniar, ormai fuori dal progetto dei parigini.

Il Napoli “rifiuta” Skriniar: il motivo

Il futuro di Milan Skriniar continua ad essere in bilico. Il calciatore del PSG potrebbe tornare in Italia dopo anni poco felici in Francia. Il difensore potrebbe rientrare nell’affare che porterebbe Kvaratskhelia in Ligue 1, ma il futuro è ancora tutto da scrivere. Ad oggi, le possibilità di vedere l’ex Inter alla Corte del Vesuvio sono molto basse.

Come riportato da Fabrizio Romano, il club azzurro avrebbe rifiutato il passaggio di Milan Skriniar a Napoli a causa dell’ingaggio troppo elevato del giocatore. Quest’ultimo, in Francia guadagna circa nove milioni di euro più bonus a stagione, quindi è doveroso sottolineare la complessità nel trovare un accordo.

Al momento, quindi l’operazione sarebbe “arenata”, anche se il calciomercato spesso è imprevedibile. La situazione potrebbe cambiare qualora il calciatore decidesse di ridursi notevolmente l’ingaggio. Nelle prossime ore sono attese novità importanti circa l’intera trattativa.