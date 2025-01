Napoli Calcio – Ultimissime. Sono momenti molto importanti in casa Napoli. Khvicha Kvaratskhelia ha deciso il proprio futuro.

Sono ore molto delicate in casa Napoli dopo l’interessamento del PSG nei confronti di Khvicha Kvaratskhelia. Negli ultimi giorni, si è parlato a lungo di un possibile rinnovo contrattuale che però probabilmente non arriverà mai. Ad oggi, il futuro del georgiano è più che mai incerto ma non è assolutamente da escludere una cessione a gennaio. Negli ultimissimi minuti, sono emersi dettagli ancor più chiari sulla posizione del giocatore azzurro.

Kvaratskhelia vuole il PSG: la richiesta del Napoli

Il Napoli è disposto a cedere Khvicha Kvaratskhelia nel mercato di gennaio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, il calciatore avrebbe scelto di continuare la propria carriera a Parigi e starebbe spingendo per liberarsi dalla società partenopea. D’altra parte, il Napoli avrebbe aperto alla cessione ma prima bisognerà trovare un accordo vantaggioso per il club azzurro.

Secondo il giornalista, Aurelio De Laurentiis avrebbe già fissato il prezzo del cartellino: 80 milioni di euro senza alcuna contropartita. Si tratta di una richiesta molto importante da parte del club azzurro, il quale ha però il potere di dettare le condizioni.

Al momento, pare che l’offerta dei parigini non abbia raggiunto tali cifre, ma nelle prossime ore si lavorerà affinché si possa raggiungere un accordo vantaggioso. A tal proposito, il futuro di Khvicha Kvaratskhelia sembra più che mai indirizzato in vista delle prossime settimane e non solo.

Kvaratskhelia lascia il Napoli? Come cambia il mercato azzurro

La giornata in corso è molto importante per Khvicha Kvaratskhelia e non solo. In queste ore, si sta lavorando alla cessione del calciatore georgiano al PSG, il quale sarebbe disposto ad offrire 80 milioni di euro per concludere l’affare. Tali cifre, ovviamente, cambierebbero il mercato del club azzurro che potrebbe così “fiondarsi” su obiettivi ancor più importanti.

Secondo Gianluca Di Marzio, qualora si dovesse concretizzare la cessione del georgiano, il Napoli avrebbe l’obbligo di ingaggiare un esterno. Il primo nome resta quello di Federico Chiesa, il quale potrebbe arrivare in prestito dal Liverpool. Invece, sullo sfondo resta sempre viva la pista che porta a Edon Zhegrova, attualmente in forza al Lille.

Al tempo stesso, è curioso capire la volontà del DS Manna. Quest’ultimo, di comune accordo con gli altri dirigenti, sarebbe disposto ad investire un importante somma di denaro per l’acquisto di un centrocampista. Come già sottolineato nelle ultime ore, il nome in pole resta quello di Davide Frattesi, ormai in uscita dall’Inter. Inoltre, resta sempre vivo il profilo di Lorenzo Pellegrini che però difficilmente saluterà la Roma dopo la prestazione nel derby.