Calciomercato – Casadei piace al Napoli, ma il Chelsea non ha alcuna intenzione di fare sconti: c’è una nuova richiesta per De Laurentiis

Per il calciomercato del Napoli proseguono i contatti con il Chelsea per Cesare Casadei. Il centrocampista è uno dei nomi più gettonati di queste ultime ore e le speranze di vederlo in azzurro aumentano vertiginosamente ogni giorno. C’è, però, da fare i conti con la richiesta che arriva dal club di Premier League, per nulla bassa se si considera che la trattativa è in corso durante la campagna acquisti invernale.

Come riferito anche questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il prezzo fissato per il 21enne, che domani compirà 22 anni, è di 15 milioni di euro. Non una cifra che il Napoli elargirà facilmente, trattandosi pur sempre di un ottimo prospetto, ma che in Inghilterra ha faticato ad emergere. Piace molto a Conte e questo aspetto sta facendo lavorare intensamente Giovanni Manna.

Casadei al Napoli, nuova richiesta a De Laurentiis: si complica l’affare?

Secondo le ultime informazioni trapelate, oltre alla cifra importante, il Chelsea avrebbe formulato un’altra richiesta nei confronti del patron De Laurentiis. I Blues, infatti, vorrebbero inserire una clausola di rivendita all’interno del contratto che Casadei firmerebbe con il Napoli. Non sono ancora chiare le percentuali in tal senso, ma la dirigenza dovrà ragionare attentamente prima di dare una risposta.

Da questo punto di vista, infatti, il patron partenopeo non sarebbe così soddisfatto e farà intervenire Manna, affinché si arrivi a una soluzione alternativa. La trattativa resta comunque in uno stadio avanzato, con il Torino che è stato ampiamente scavalcato. Sappiamo perfettamente, però, che prima di una fumata bianca ci vorrà tempo e solamente dopo l’ufficialità si potrà definire chiuso il colpo.

Casadei resta una delle priorità, insieme a Danilo, altro affare non semplice da sbloccare. Conte spera di avere i giocatori a disposizione il prima possibile, così da poter lavorare in serenità e preparare la seconda metà di stagione.