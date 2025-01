Calcio Napoli Ultimissime – Edon Zhegrova potrebbe portare le sue immense qualità nel calcio italiano. Sulle sue tracce, c’è in modo concreto il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il calcio non è solo uno sport, ma un’arte attraverso la quale mostrare tutte le proprie qualità. Non a caso, i calciatori una volta indossati gli scarpini diventano degli “artisti”. Ovviamente, chi più e chi meno, ma quasi tutti son capaci di fare la differenza. In realtà, però, in alcuni casi c’è un dono “divino”, uno di quelli che ti permette di essere l’uomo in più anche nelle situazioni più complesse. Tale affermazione è collegabile a Edon Zhegrova, colui che dopo anni di corteggiamento potrebbe finalmente sbarcare in Italia, sponda Napoli.

Driblatore seriale e talento ineguagliabile: chi è Edon Zhegrova

Edon Zhegrova, nato in Germania nel 1999 ma di nazionalità kosovara. Ha vissuto un’infanzia non troppo semplice, vista la decisione dei suoi genitori di scappare dalla guerra in Kosovo. Nonostante la situazione poco felice, però, c’è qualcosa che il giovane bambino porterà con sé: l’amore per il pallone. Questo legame, nel corso degli anni, è aumentato a dismisura, motivo per il quale proprio quel pallone gli conserverà un posto nella storia.

Fin dalla giovane età, le caratteristiche di Edon Zhegrova son subito note. Il baricentro basso e un fisico “tozzo” sono le doti che contraddistingueranno il calciatore negli anni avvenire. Ciò che salta subito all’occhio è la capacità di dribblare gli avversari, ma sopratutto di farlo con un facilità estrema.

Ad oggi, quasi 26 anni dopo, Edon Zhegrova è un patrimonio del calcio francese e non solo. Ad oggi, veste la maglia de Lille ma l’attenzione delle big europee è tutta su di lui. Nella stagione in corso, l’esterno sta mettendo in luce un potenziale enorme grazie a giocate da urlo e dribbling folgoranti. Non a caso, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Zhegrova e il Napoli: i numeri sottolineano la sua classe

Riprendendo quanto si stava dicendo in precedenza, i numeri di Edon Zhegrova sono incredibili. Le presenze collezionate in Ligue 1 sono 12, tutte da titolare con ben 4 gol e un assist al passivo. Ciò che però stata all’occhio è il rendimento in Champions League, nelle grandi notti e contro avversarie temibili. Il calciatore ha collezionato cinque presenze con un gol e un assist al passivo (contro la Juventus con un tocco a dir poco delizioso).

Quindi, si può tranquillamente dire che Edon Zhegrova sta raggiungendo la consacrazione definitiva. Da qui, nasce infatti l’interessamento del Napoli. Il club azzurro, visto il possibile addio di Khvicha Kvaratskhelia, sarebbe a caccia di un profilo del genere: un esterno offensivo di piede mancino, abile nei dribbling e “professore” nel premiare i movimenti dei compagni.

In queste ore, la trattativa con il Lille non è ancora in stato avanzato, ma Edon Zhegrova è con ogni probabilità un obiettivo del Napoli. Dopo aver vestito diverse maglia, tra cui quelle di Genk, Basilea e attualmente quella del Lille, il classe 1999 potrebbe tingersi d’azzurro per stupire (anche) il calcio italiano.