Giovanni Manna monitora la situazione sul mercato: per uno degli obiettivi del direttore sportivo azzurro potrebbe arrivare a breve il via libera. In queste ore ci sono statu degli sviluppi.

Il Napoli ha condotto un campionato di ottimo livello fino a questo momento. Dopo le difficoltà della scorsa stagione, l’arrivo di Antonio Conte ha rappresentato un passaggio cruciale per gli azzurri ed oggi il lavoro del tecnico sta portando frutti importanti soprattutto in termini di punti.

La squadra è cresciuta nel corso dei mesi ed i margini di miglioramento sono considerevoli, ed è per questo che il mercato può rappresentare un ottimo elemento da sfruttare per andare ad inserire tasselli funzionali all’interno della rosa.

Quello di Giovanni Manna è un lavoro certosino, e sono già due gli acquisti ufficializzati nelle ultime ore: Simone Scuffet e Luis Hasa sono diventati giocatori del Napoli in questi primi giorni di gennaio, con Elia Caprile che invece è andato verso Cagliari.

Il direttore sportivo azzurro continua a lavorare su più fronti. Al netto dell’arrivo di Hasa, che potrebbe salutare subito Napoli per andare al Bari, Manna cerca ancora un altro difensore pronto ed esperto, in grado di entrare subito in sinergia con Conte.

Ultimissime Calciomercato Napoli – Danilo-Napoli, nuovi contatti con la Juve

Secondo quanto riportato in queste ore da Sportmediaset, Danilo resterebbe uno dei primi nomi sulla lista di Manna: in rotta con la Juventus e dotato di grande esperienza, Danilo potrebbe concretamente essere un colpo importante per la squadra azzurra.

Gli equilibri di reparto sono solidi, ma al tempo stesso ci sono calciatori come Juan Jesus e Rafa Marin che non hanno trovato grande spazio e che evidentemente non sono in grande sinergia con lo stesso Antonio Conte.

Ecco perchè Danilo potrebbe fare concretamente al caso del Napoli: nelle ultime ore – si legge – ci sarebbero stati nuovi contatti tra l’entourage del calciatore e la Juventus. Si cerca il modo di arrivare ad un accordo tra le parti e la risoluzione del contratto.

Quest’ultimo aspetto sarà fondamentale per permettere poi al Napoli di ingaggiare il difensore brasiliano: le parti continuano a lavorare, la speranza è quella di poter raggiungere un accordo in tempi brevi.