Napoli-Danilo, cosa sta succedendo? Arrivano le ultime sul futuro del difensore brasiliano.

Danilo è in cima alla lista degli obiettivi del Napoli. Si parla ormai da settimane dell’interesse degli azzurri per il difensore della Juventus che vive ormai da separato in casa in quel di Torino. Il club bianconero è convinto dell’idea di lasciarlo andare, come sottolineato anche dalle voci della stessa società e di Thiago Motta.

Al tempo stesso, però, non è ancora chiaro la modalità con la quale le parti si separeranno. E’ questo il nodo cruciale che ad oggi tiene ancora in stand-by l’approdo di Danilo all’ombra del Vesuvio.

Calcio Napoli Notizie – Danilo, si aspetta l’incontro tra la Juve e l’entourage

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio per sviscerare il tema ed andare a spiegare cosa sta succedendo attorno a Danilo, la Juventus ed il Napoli.

“La trattativa Danilo coinvolge il Napoli in maniera relativa. Ormai è un separato in casa con la Juventus, ci dovrà essere sicuramente un incontro tra il suo entourage e i dirigenti bianconeri per decidere la modalità d’uscita”, le parole del giornalista.

“Una scelta la Juve già l’ha fatta, quindi immaginiamo che non ci sia un corrispettivo in denaro per quanto riguarda il cartellino. Dal momento in cui sarà libero di poter decidere dove andare, accetterà l’offerta del Napoli di un anno e mezzo. Danilo sa che non farà il titolare al Napoli, ma di essere, non solo molto considerato da Conte e da club che lo sta corteggiando da molto tempo”, le parole di Marchetti.