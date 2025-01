Insigne, ritorno in Italia sempre più vicino: contatti con un club di Serie A

Calciomercato – Lorenzo Insigne è ad un passo dal ritorno in Italia: contatti avviati con un club della nostra Serie A

Il calciomercato potrebbe regalare colpi di scena importanti per questo mese di gennaio. Lorenzo Insigne, infatti, starebbe valutando un ritorno clamoroso in Serie A. Niente Napoli, però, l’ipotesi di rivedere l’ex capitano in azzurro è da escludere al 100%, soprattutto per una questione anagrafica.

A 33 anni è impossibile che l’esterno partenopeo possa andare a legarsi nuovamente alla sua squadra dopo 2 anni e mezzo dal suo addio, anche perché in rosa il reparto è pienissimo con Kvaratskhelia e Neres che già si contendono un posto regolarmente. Non c’è spazio per Insigne, che però ha voglia di chiudere la sua carriera nuovamente in Italia ed ecco che si è aperta una nuova pista.

Insigne verso il Monza: contatti in corso e ostacoli nella trattativa

Secondo quanto riferito dai quotidiani questa mattina, il ritorno di Insigne è realmente concreto. La Gazzetta dello Sport si è spinta anche nell’individuare la squadra in pole: il Monza. I brianzoli vorrebbero dare una scossa a un campionato fin qui terribile, con una sola vittoria e un ultimo posto che sa di condanna alla fine del girone d’andata.

L’ostacolo maggiore per completare l’operazione, però, è chiaramente quello economico. Insigne percepisce 7,5 milioni di euro all’anno, dopo una prima stagione da quasi 15 milioni totali. Cifre impossibili neanche lontanamente per il Monza e per la Serie A, motivo per cui starà al giocatore fare un passo verso il club.