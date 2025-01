Insigne via dal Toronto: contattato da tanti club, lui ha già deciso

Calcio Napoli ultimissime, il futuro di Lorenzo Insigne sarà lontano da Toronto: contattato già da diversi club, ecco dove andrà

Calcio Napoli Ultimissime – Era l’estate del 2022, quella della rivoluzione storica, quando Lorenzo Insigne lasciò tra lacrime e applausi il Napoli. L’attaccante di Frattamaggiore non rinnovò il contratto con gli azzurri e decise di cambiare totalmente aria, per conquistare l’America assieme a Bernardeschi e all’amico Criscito.

Purtroppo, l’esperienza al Toronto non è stata delle migliori. Anzi, tutt’altro. Insigne ha perso anche la Nazionale lasciando l’Italia, nonostante nel 2022 fosse ancora nel giro e uno dei punti di riferimento dell’allora ct Mancini. Dopo due anni e mezzo, il Toronto l’ha inserito nella lista dei trasferibili al Draft, ma l’intenzione del calciatore napoletano è quella di tornare in Serie A.

Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, sulle sue tracce c’è una società italiana, una spagnola e anche due club turchi. Insigne può tornare in Europa, ma il desiderio maggiore sarebbe quello di giocare nuovamente in Italia. Un ritorno al Napoli da calciatore, attualmente, sembra da escludere. Allo stesso tempo, Lorenzo ha sempre sostenuto di tifare i colori azzurri e in caso di trasferimento in un altro club di Serie A farebbe fatica a giocare in una rivale diretta della sua ex squadra.