Ultimissime calcio Napoli- Chi recupererà e chi no per la gara contro il Verona: per Conte arrivano notizie positive.

Il Napoli ha chiuso il girone d’andata con una brillante vittoria a Firenze che ha confermato la bontà del lavoro di Antonio Conte in questi primi mesi a Napoli. Il 3-0 contro la Fiorentina ha mostrato una squadra compatta e spietata, capace di sfruttare ogni singolo errore dei viola e con pochi rischi in fase difensiva. Il tutto è stato ottenuto nonostante le assenze dell’ultim’ora di Politano e Kvaratskhelia e quella oramai non nuova di Buongiorno, mostrando così la profondità della rosa azzurra.

In più, negli istanti finali della gara del Franchi ha dovuto alzare bandiera bianca anche Mathias Olivera, un giocatore divenuto oramai un titolarissimo e la cui assenza sarebbe senza dubbio un’altra notizia molto nagativa per Conte.

Napoli, il punto sugli infortunati

Ha fatto il punto su tutti questi stop l’edizione odierna di “Repubblica“. Secondo il quotidiano, ci sono buone probabilità di recuperare tutti questi giocatori, ad eccezione di Buongiorno.

Chiaramente, dipenderà tutto dai test dei prossimi giorni, compresi gli allenamenti di oggi. Ma Conte farà di tutto per provare a recuperare in tempo per la prossima gara tre giocatori molto importanti per il suo assetto. Dipenderà molto, comunque, dalle loro condizioni. In particolare, Politano dovrebbe tornare in gruppo fra domani e giovedì in modo da tornare a disposizione già per la gara contro l’Hellas. In assenza di intoppi, anche Kvara potrebbe farcela in tempo.

In ogni caso, almeno uno fra i due attaccanti out (Politano e Kvaratskhelia) doverebbe sedersi in panchina nel prossimo match vista la forma strepitosa di David Neres, autore di un gol strepitoso a Firenze.Diversamente, per Olivera si proverà un recupero lampo per non privare la difesa azzurra di un altro tassello importante oltre a Buongiorno, provando coaì a farlo giocare dall’inizio.