Ultime Calcio Napoli – Sono ore molto importanti per Mathias Olivera. Il difensore azzurro è uscito anzitempo durante la sfida contro la Fiorentina.

Fiorentina-Napoli 0 a 3 è un risultato che resterà inciso nella storia. La prova di forza messa in campo dagli azzurri è stata netta, dal primo all’ultimo minuto. Tutto ciò, ha portato molto entusiasmo nello spogliatoio partenopeo, il quale però è costretto a fare i conti anche con la situazione infortuni. La lista degli indisponibili potrebbe allungarsi, a causa del problema fisico rimediato da Mathias Olivera nei minuti finali del match andato in scena al Franchi.

Olivera, previsti i controlli medici: le ultime

Nonostante la vittoria a Firenze, in casa Napoli c’è un po’ di preoccupazione per le condizioni di Mathias Olivera. Il calciatore uruguaiano è uscito anzitempo dal campo durante la sfida contro la Fiorentina. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il giocatore ha riportato un trauma conclusivo al polpaccio, ma nelle prossime ore seguiranno gli esami medici del caso per avere un quadro ancor più chiaro sull’infortunio.

Intanto, Antonio Conte ha concesso due giorni pieni di riposo alla squadra. Quest’ultima, si ritroverà domani a Castel Volturno per procedere alla preparazione in vista della sfida contro l’Hellas Verona. Proprio in questa direzione sarà molto importante valutare le condizioni di Mathias Olivera. Al momento, sembra solo una botta quella rimediata contro la Fiorentina ma lo staff medico eviterà rischi.

La decisione dipenderà ovviamente anche da Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha ridato brillantezza ad Olivera, il quale è tornato ad essere una pedina chiave nello scacchiere azzurro. Infatti, in questa prima parte di stagione, l’ex Getafe ha dimostrato di esser pronto per palcoscenici importanti, spazzando via la possibile “concorrenze” con Leonardo Spinazzola.