Calcio Napoli Notizie – Il club azzurro piazza un nuovo colpo. Il calciatore è già atteso in città per le visite mediche.

Sono minuti molto importanti per il Napoli in ottica mercato. Con l’apertura della sessione invernale di calciomercato, il club azzurro si è letteralmente fiondato sui propri obiettivi. Dopo aver piazza il colpo Scuffet, il DS Manna ha chiuso la trattativa per un nuovo innesto. Quest’ultimo, è atteso nel capoluogo campano per le visite mediche di rito e la consueta firma sul nuovo contratto.

Hasa atteso a Napoli: pronte le visite mediche

Luis Hasa si prepara a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il DS Manna, da diverso tempo, segue il giovane di proprietà del Lecce che però nelle prossime ore diventerà un tesserato azzurro. Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, il classe 2004 è già atteso nel capoluogo campano dove svolgerà le visite mediche di rito.

Si tratta, quindi, di un colpo molto importante in prospettiva. Infatti, il Napoli attraverso tale trattativa si è assicurato un talento in vista del futuro. L’ex Juventus ha già dimostrato a lungo le sue qualità, anche se non è mai sceso in campo con il Lecce in Serie A.

Luis Hasa, chi è il nuovo acquisto del Napoli

Il Napoli batte un nuovo colpo di mercato. Dopo aver siglato l’arrivo di Simone Scuffet per la porta, il club azzurro ha chiuso una nuova trattativa. Questa volta, l’affare è stato siglato con il Lecce che ha salutato Luis Hasa, classe 2004. Quest’ultimo, ha un lungo passato alla Juventus dove ha militato per ben dodici anni, fino a quando poi c’è stato il passaggio in Puglia.

In giallorosso le cose non sono andate proprio secondo i piani. Infatti, il calciatore non ha mai esordito né con Gotti, né con Giampaolo. Tutto ciò ha aperto le porte al Napoli, il quale dopo settimane di corteggiamento ha finalmente deciso di piazzare il colpo decisivo.

Le qualità del giovane calciatore sono ormai conosciute. Negli ultimi anni, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante anche con le giovanili dell’Italia, in modo particolare con l’Under 19. Dopodiché, il percorso di crescita l’ha portato fino all’Under 21 e quindi ad un passo dalla Nazionale maggiore. Ora, però, è tempo di affermarsi motivo per il quale in Campania non saranno accetti passi falsi. Luis Hasa ha il compito di rilanciarsi sotto gli ordini di Antonio Conte.