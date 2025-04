Mercato Napoli, il super colpo dalla Serie A è possibile: che annuncio

Annuncio incredibile dell’agente di Lewis Ferguson: adesso Manna può davvero sperare di affondare il colpo per lui.

Il ds del Napoli Manna sta già monitorando quelle che possono essere le piste principali per il calciomercato estivo. Una trattativa sembra già chiusa ed è quella per Luca Marianucci dell’Empoli, come ha anche indirrettamente conferma il presidente del club Corsi.

Il club azzurro non dovrà però solo intervenire nel reparto difensivo. Le voci riguardo al futuro in bilico di Anguissa costringono il club a tenere un occhio attento anche alle piste per il centrocampo. Proprio oggi, si sono addensate le voci riguardo ad un possibile acquisto di Lewis Ferguson dal Bologna.

Ferguson-Napoli, annuncio da sogno

Il suo agente, Bill McMurdo, è intervenuto ai microfoni di Stile Tv per dire al verità su questa trattativa. Le sue parole sono una decisa apertura nei confronti della pista partenopea:

“Non so se il Napoli abbia un interesse per lui, ma è vero il contrario: lui avrebbe interesse a giocare nel Napoli. Ma, niente di diverso da quello che potrebbe valere per qualsiasi calciatore del Mondo poiché Napoli è un grande club ha una grande storia e qualsiasi giocatore vorrebbe giocare a Napoli”.

Ci sarebbero già stati dei contatti per il suo trasferimento in azzurro in passato:

“C’è stato un contatto in passato col Napoli, ma non risale all’anno scorso”.

Ferguson, l’agente apre al Napoli: colpo possibile

L’intenzione del calciatore scozzese è comunque quella di restare in Italia:

“Ferguson mi ha detto che adora l’Italia sta benissimo qui tanto che non immagina un futuro in un posto diverso dall’Italia. Pensate che anche dopo il campionato, le vacanze estive vuole trascorrerle in Italia. Il suo futuro quindi è in Italia. Se sarà al Napoli, all’Inter, alla Juve o anche al Bologna dove sta benissimo, ancora non lo sappiamo. Però, se si dovesse muovere per un big, sarebbe una big italiana”.

Il rapporto con il tecnico bolognese italiano è comunque molto positivo:

“Il ragazzo è molto contento del rapporto instaurato con Italiano. Ferguson è un professionista, ha instaurato un buon rapporto con ogni allenatore. Ma, il feeling con Thiago Motta era molto stretto e costruire subito un buon rapporto con Italiano non era scontato. Ritengo che Italiano sia un top coach. E’ vero che l’allenatore ha un ruolo fondamentale nella crescita di un giocatore, ma sono importanti anche altre cose come la città dove andrai a vivere, le ambizioni del club per cui sono tante le valutazioni che si faranno sulla prossima scelta”.

Insomma, Ferguson è felice al Bologna, ma la pista Napoli è assolutamente aperta: il calciatore non direbbe assolutamente di no. Starà a Manna valutare quando e come affondare il colpo.