Napoli calcio – Ultimissime sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, in trattativa con il Napoli per aumentare il suo ingaggio

Direttamente dall’Arabia, in occasione della finale di Supercoppa italiana tra Milan e Inter, arrivano importanti dichiarazioni sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Attualmente il numero 77 è fermo per un infortunio. Contro la Fiorentina, infatti, non è stato neppure convocato da mister Conte, a causa di un problema muscolare. Come lui, anche Politano si è dovuto arrendere a qualche acciacco fisico. L’obiettivo è rientrare in occasione dei prossimi match: gennaio è un mese piuttosto impegnativo. Nel frattempo, proseguono i dialoghi con la società azzurra per rinnovare il contratto e adeguare lo stipendio. Ecco le ultimissime notizie sul calcio Napoli e sul futuro del georgiano.

Zaccardo: “Kvaratskhelia ha un contratto, dipende da lui e dal club”

Christian Zaccardo, ex difensore e intermediario che portò Kvaratskhelia al Napoli, si è fermato a parlare ai microfoni dei giornalisti presenti in Arabia. In questa circostanza ha commentato così la situazione contrattuale legata all’attaccante azzurro:

“É un ragazzo di 23 anni. Arrivato in Italia ha vinto subito lo Scudetto come miglior giocatore della stagione. Ha un grande allenatore come Conte, il Napoli sta facendo bene. Kvara può migliorare, speriamo che con Conte riesca a migliorare. Il futuro è dalla sua. Gioca a calcio, in una grande squadra come Napoli, penso che stia bene. Vediamo, l’importante è che faccia bene e che il Napoli vinca le partite. Se resterà? Ha un contratto, dipenderà da lui e dalla società”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Neres insidia Kvaratskhelia e manca il rinnovo

Sono ormai diversi mesi che le parti trattano per prolungare il contratto. Da parte del Napoli c’è consapevolezza che i guadagni di Kvaratskhelia sono al di sotto della media del calcio italiano. Il club azzurro ha fatto sapere al suo agente di voler aumentare il suo stipendio, spingendosi fino al triplo di quanto attualmente percepisce secondo gli accordi firmati nel 2022.

La richiesta dell’entourage, però, sembrerebbe maggiore. E in ballo ci sono anche le commissioni per gli intermediari dell’operazione. La fumata bianca ancora non è arrivata. Di certo il Napoli non ha fretta. Il diretto sostituto di Kvara è diventato quasi un titolare e incide ormai ad ogni partita. Neres si sta ritagliando un ruolo importante e mette davvero in crisi mister Conte, considerando che c’è solo una competizione in gioco. Ad ogni modo, un prolungamento del contratto con adeguamento dello stipendio non significherà automaticamente che Kvaratskhelia possa restare un’altra stagione al Napoli. Infatti, potrebbe ripetersi un Osimhen bis: rinnovo e poi addio in estate.