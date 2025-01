Cosa si aspetta Antonio Conte da Aurelio De Laurentiis? Spunta il retroscena che riguarda allenatore e presidente.-

Il Napoli non si ferma. Anche ieri la squadra azzurra è riuscita a portare a casa i tre punti, mettendo in campo una prestazione di assoluto livello. Gli azzurri si sono imposti per 3-0 al Franchi, dando una dimostrazione di forza importante a tutto l’ambiente.

Adesso, però, con il mercato aperto c’è la consapevolezza che l’occasione di poter migliorare la rosa esiste e va colta al meglio. Antonio Conte sta lavorando con il materiale a disposizione, riuscendo anche a mettere in piedi delle intuizioni molto interessanti (vedi Spinazzola).

Allo stesso tempo, però, l’allenatore si aspetta una mossa da parte del club, soprattutto in relazione a quelli che sono i risultati raggiunti fino a questo momento.

Ultimissime Calcio Napoli – Cosa si aspetta Conte da ADL?

Secondo quanto riportato in queste ore dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte si aspetterebbe un segnale proprio dalla società, ovviamente in relazione a quella che è la sessione invernale di calciomercato.

“Finora Conte aveva avuto qualche problema quasi solo negli scontri diretti, ma le sconfitte con Atalanta e Lazio non hanno lasciato tracce significative nel gruppo azzurro”, scrive oggi la rosea che dunque elogia il lavoro svolto dal tecnico fino a questo momento.

“Adesso Conte si aspetta un segnale dalla società: con Spinazzola ala e Juan Jesus titolare si può vincere ogni tanto, ma per lottare per lo scudetto serve uno sforzo. Sembra proprio che ne valga la pena”, ha ancora scritto oggi La Gazzetta dello Sport.