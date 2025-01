Napoli Calcio Ultimissime – Quando rientreranno Kvaratskhelia e Politano dai loro infortuni? Spunta la data per sapere quante partite salteranno i due attaccanti

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano in merito agli infortuni di Politano e Kvaratskhelia. I due calciatori preziosissimi per Antonio Conte, si vedranno costretti a saltare la partita di quest’oggi contro la Fiorentina, obbligando il tecnico a stravolgere l’attacco. L’esterno destro si è fermato a causa di un’elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra, mentre il georgiano per via di un affaticamento muscolare.

Dopo 16 gare da titolare e 2 da subentrato, tra cui l’ultima contro il Venezia, Politano si è fermato. Il soldatino perfetto per Conte è reduce da un paio di settimane complicate: prima il virus intestinale che gli ha impedito di allenarsi nel modo migliore una decina di giorni fa, e ora questo infortunio che lo terrà lontano da Firenze. Anche per Kvara un periodo poco fortunato, che lo ha portato ad un forfait a causa del ginocchio già lo scorso mese e ora di nuovo fermo per via dei muscoli.

Kvaratskhelia e Politano ko: quante partite salteranno

A riportare maggiori informazioni sui due infortuni accorsi agli attaccanti del Napoli, è il Corriere del Mezzoggiorno, che fa il punto sulle condizioni fisiche dei titolarissimi. Per entrambi, fortunatamente, lo stop non dovrebbe essere così lungo. Sia Kvara che Politano, potrebbero rientrare immediatamente a disposizione di Antonio Conte.

Stando a quello che trapela, già il 12 gennaio, tra 8 giorni, per la sfida casalinga contro il Verona, potrebbero essere convocati nuovamente entrambi. Sia chiaro, non si correranno rischi, anche perché il Napoli è poi atteso da un tour de force incredibile che vedrà Atalanta, Juventus e Roma una dopo l’altra in calendario.

Per questo motivo, lo staff tecnico valuterà attentamente le condizioni dei due giocatori, decidendo se farli tornare già domenica prossima, se in panchina o se addirittura dal primo minuto. Fondamentale sarà averli a disposizione per il prossimo 18 gennaio, tra due settimane esatte, quando toccherà andare in trasferta a Bergamo.

Conte cambia l’attacco: Neres grande protagonista

Per sopperire all’assenza di Kvara e Politano, Antonio Conte si dovrà affidare a David Neres. Sarà lui a dover trascinare gli azzurri, nella speranza di far ritrovare il gol anche a Romelu Lukaku, rimasto a secco contro il Venezia per via di un rigore sbagliato e di un palo.

Contro la Fiorentina, toccherà anche a Spinazzola, che agirà come esterno d’attacco a sinistra come ad inizio carriera. Un ruolo che non ricopre da diversi anni e che potrebbe dargli qualche spiraglio per riuscire a restare a Napoli almeno fino a fine stagione.

Intanto gli azzurri attendono con pazienza anche il ritorno di Alessandro Buongiorno, fermo già da qualche settimana a causa di un brutto infortunio alla schiena. Al suo posto, ancora una volta, ci sarà Juan Jesus, in attesa del mercato.