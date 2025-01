Acquisti Napoli – Per la squadra di Antonio Conte, dopo il successo contro la Fiorentina bisogna registrare un colpo.

Dopo aver battuto il Venezia, il Napoli ha realizzato la sua quarta vittoria consecutiva. I partenopei, infatti, hanno battuto per 0-3 all’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

La sfida dell’Artemio Franchi è stata sbloccata dal bellissimo gol siglato da David Neres alla mezz’ora del primo tempo. Il Napoli ha poi preso il largo nella seconda frazione di gara con il rigore siglato da Lukaku e dal terzo gol realizzato da McTominay. Gli azzurri, dunque, hanno chiuso il girone di andata in vetta alla classifica, ma prima bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Giovanni Manna sta trattando con il Verona l’acquisto di Ghilardi: i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Nicolò Schira, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Napoli sta per chiudere con il Verona l’acquisto del difensore Daniele Ghilardi. Quest’ultimo, però, dovrebbe restare nel team veneto fino al termine di questa stagione.

L’interzione di Giovanni Manna, infatti, è quella di prendere il giocatore adesso per poi lasciarlo in prestito al Verona. Daniele Ghirlandi, dunque, è il nome nuovo per il calciomercato del Napoli.