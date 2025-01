Calcio Napoli ultimissime – Sorpresa Marek Hamsik: l’ex centrocampista del club azzurro è stato beccato da alcuni tifosi del club partenopeo nelle scorse ore.

Tra poche ore, il Napoli calcio scenderà in campo contro la Fiorentina, nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A: le ultimissime novità parlano di un gruppo che vuole andare oltre le difficoltà che arrivano dall’infermeria, in seguito agli stop di Khvicha Kvaratskhelia e di Matteo Politano (senza considerare il lungo degente Alessandro Buongiorno). In ogni caso, i partenopei cercheranno di non mollare e di uscire dal Franchi con un risultato utile, anche nell’ottica classifica (considerando che Inter e Atalanta giocheranno in un secondo momento la medesima giornata a causa della Supercoppa Italiana).

E se gli azzurri dovessero contare su un tifoso d’eccezione? In queste ore sui social sono apparse le immagini che immortalano l’ex Napoli Marek Hamsik alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze: il video in questione risale alle scorse ore, facendo dunque scatenate le ipotesi di una sua presenza sugli spalti per la sfida tra la compagine di Antonio Conte e quella allenata da Raffaele Palladino.

News SSC Napoli, Hamsik beccato da alcuni tifosi a Firenze: le immagini

Marek Hamsik, ex capitano della SSC Napoli, è stato beccato da alcuni tifosi di fede azzurra, nelle scorse ore, alla stazione Santa Maria Novella di Firenze.

Al momento, non è chiaro se la sua presenza è legata a una possibile presenza dello slovacco al Franchi per la sfida tra la Fiorentina e il Napoli. In ogni caso, l’ex azzurro è impegnato da settimane a Castel Volturno per un corso a Coverciano, così come testimoniato da alcuni post recenti.

Di seguito, le immagini in questione: