Il presidente Aurelio De Laurentiis si muove per il mercato del Napoli: la mossa del patron per aiutare Giovanni Manna.

Il Napoli si prepara alla prossima sessione di mercato con diversi nomi. Tra questi quello di Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli che ha attirato su di sé l’attenzione di diversi top club, tra cui anche quello di Aurelio De Laurentiis.

Non c’è, però, soltanto il club azzurro su di lui: anche altre squadre stanno guardando a Fazzini e potrebbe aprirsi una concorrenza spietata durante la sessione invernale di calciomercato.

Ultime Calciomercato Napoli – Napoli-Fazzini, ADL avvia i contatti

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe avviato i contatti con il presidente Corsi per provare ad anticipare le avversarie su Fazzini.

La Lazio è la prima rivale per arrivare al centrocampista dell’Empoli: Corsi ha chiarito che serviranno almeno 12 milioni di euro per strapparlo alla squadra toscana.

Oltre a Fazzini, anche Pellegrini della Roma e Casadei del Chelsea rientrano tra i nomi che orbitano attorno alla squadra azzurra. Da capire in che modo Giovanni Manna studierà le mosse da attuare nel mese di gennaio, per provare a regalare ad Antonio Conte elementi funzionali alla causa azzurra in questa seconda fase della stagione.