Antonio Conte starebbe pensando ad una formazione inedita per la partita di domani contro la Fiorentina di Palladino.

Non c’è solo il mercato in questo freddo gennaio. Il campionato prosegue, al netto delle squadre impegnate in Supercoppa Italiana. Il Napoli sarà impegnato domani contro la Fiorentina, un match importante e decisivo per il prosieguo degli azzurri in campionato, considerando anche il valore dell’avversarie che fino a questo momento ha fatto decisamente bene.

Antonio Conte dovrà studiare la migliore formazione possibile per sorprendere Raffaele Palladino e provare ad espugnare il Franchi. L’allenatore del Napoli sta vagliando delle soluzioni particolari per andare incontro alla defezioni di questi giorni, dall’assenza di Buongiorno a quella di Politano.

Ultime Calcio Napoli – Scelta inedita di Conte per la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Politano non sarà della partita per un fastidio al polpaccio, ed è per questo che Conte starebbe pensando ad una nuova ed inedita soluzione. Dopo aver visto Kvara e David Neres insieme nell’ultimo match contro il Venezia, il tecnico vorrebbe riproporre ancora il brasiliano dal primo minuto insieme a Lukaku.

Per completare il reparto offensivo, però, Conte non andrebbe su Kvara, bensì su Spinazzola: in assenza di Politano, sarebbe l’ex Roma il calciatore scelto per provare a dare maggiori equilibri in fase di non possesso. Le prossime ore saranno ovviamente decisive, ma l’allenatore sta davvero pensando ad una soluzione di questo tipo.

Kvara, a questo punto, finirebbe fuori per scelta tecnica ma anche per necessità, considerando il valore della Fiorentina in termini offensivi e la necessità di presentare in campo una formazione in grado di tenere a bada la viola.