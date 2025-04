Napoli, Manna torna all’attacco! Ma c’è un problema

Il ds azzurro prova a tornare su una “vecchia” pista, ma deve scontrarsi con uno scoglio: i dettagli.

Non è un mistero che il Napoli abbia provato a prendere Pietro Comuzzo. L’interesse del Napoli nei confronti del difensore italiano classe 2005 era reale, ma la Fiorentina non ha voluto sentire ragioni. troppo importante per la rosa di Raffaele Palladino, impossibile cederlo a stagione in corso soprattutto considerando l’andamento straordinario della Fiorentina.

Un rifiuto, però, che adesso ha creato un enorme paradosso. Comuzzo sembra stia uscendo pian piano dalle rotazioni di Palladino. E se da settembre a gennaio aveva giocato sempre e solo 90 minuti, dalle prime partite di febbraio il suo minutaggio è sceso di volta in volta. 12 e 6 minuti nelle ultime due uscite della Viola contro Juventus e Atalanta.

Una situazione quantomeno inusuale, evidenziata anche dal Corriere dello Sport.

“L’inflessibilità dimostrata dalla Fiorentina nei confronti del Napoli cozza con il minutaggio raccolto dal giocatore negli ultimi due mesi: parliamo di 101 minuti in quattro gare di campionato, così come di appena 3 presenze da titolare nelle scorse dieci partite di Serie A. E considerando il rendimento positivo della nuova retroguardia lanciata da Palladino è probabile che la tendenza resti la stessa, eccezion fatta per la Conference League. Comprensibilmente può fare strano vedere accomodarsi in panchina un talento genuino come lui, dal valore di mercato in assoluto non inferiore ai 40 milioni di euro”, scrive il quotidiano.

Napoli, Comuzzo resta un obiettivo: la situazione

Cosa succederà, adesso, sul mercato? Il Napoli non ha di certo perso l’interesse nei confronti di Comuzzo, ma il minutaggio ridotto potrebbe far svalutare il giocatore, di fatto abbassando il prezzo ma, presumibilmente, non le richieste della Fiorentina. Il Napoli rimane alla finestra, ma occhio anche alla Juventus. Attenzione, inoltre, alla stessa Fiorentina che potrebbe proporre un rinnovo al difensore.

“È chiaro che la società vuole scongiurare lo spettro di una svalutazione, motivo per cui dovrà fare delle riflessioni sulla gestione delle offerte che senz’altro arriveranno nel corso dell’estate. È possibile che il Napoli torni alla carica e che la Juventus stanzi una cifra intrigante per accaparrarsi Comuzzo. In ogni caso la Fiorentina non dovrà farsi prendere per il collo, forte di un accordo col calciatore valido fino al giugno del 2028. E chissà che nei prossimi mesi non si parli di rinnovo per irrobustire ulteriormente la posizione del club”, conclude il Corriere dello sport.

Last Updated on 3 Apr 2025 – 14:54 by Giorgio D’Andrea