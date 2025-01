Calciomercato Napoli, è tutto confermato: accordo raggiunto

Napoli calciomercato ultimissime – Il Napoli fa sorridere Conte e tifosi con un accordo raggiunto nelle ultime ore per il calciatore, ora si attende l’ufficialità.

I tifosi del Napoli aspettavano da tempo una notizia giunta fuori nelle ultime ore, con un accordo raggiunto per il calciatore e l’affare confermato.

Si attende solo l’ufficialità, ma la chiusura fa ben sperare in vista del prosieguo del mercato invernale. Il Napoli, qualora ci fosse l’occasione giusta, interverrà e rinforzerà una rosa non completa.

Trovare i giusti colpi non è affatto facile, specialmente in assenza di coppe: la concorrenza in questo campo ha sicuramente la meglio. Gli azzurri cercheranno di convincere i calciatori tramite un progetto futuro in prospettiva.

Inoltre, con le competizioni in corso, è difficile trovare una squadra disposta a cedere i propri prezzi pregiati.

Il Napoli blinda Meret: rinnovo di contratto per lui

Dopo diverse critiche nei suoi confronti, nel corso della sua avventura, Meret ha saputo rialzare la testa. Il portiere è infatti un punto fermo anche nel Napoli di Conte.

In questa stagione Meret ha messo a tacere diverse voci, difendendo con le sue mani il primato degli azzurri più volte.

Gli azzurri hanno deciso di incrementare la stima in Meret tramite un rinnovo di contratto: per lui un prolungamento di un anno con opzione per un altro anno esercitabile dal Napoli, come riporta SkySport.

Le dure voci di alcuni tifosi dunque, non fermano la voglia del classe ’97 di difendere la porta dei partenopei per altre stagioni.

Cambio in porta: Scuffet in arrivo

Se da un lato il Napoli ha deciso di continuare a puntare su Meret come primo portiere in vista del futuro, dall’altro c’è il dubbio sul vice.

Caprile, portiere rispettabilissimo, si è potuto mettere in mostra in diverse occasioni. Il suo futuro per la seconda parte di stagione sarà al Cagliari e, nello scambio, c’è Scuffet.

Scuffet sembra ormai vicino a vestire la maglia del Napoli e ricoprire il ruolo di vice, dopo un avvio non ottimo in Sardegna.

Per lui un ritrovo con Meret, in quanto ex compagni ai tempi dell’Udinese: il portiere arriverebbe in prestito. Al contrario invece, Caprile con un diritto di riscatto fissato a 7-8 milioni di euro.

In vista del futuro il Napoli è fiducioso di trovare una soluzione migliore rispetto a quella attuale, ma Scuffet potrebbe essere il primo rinforzo del 2025 per Antonio Conte e tifosi.