Ultime Calcio Napoli – In casa Napoli si continua a lavorare in vista dei prossimi mesi. La società è pronta a piazzare un nuovo rinnovo.

La dirigenza del Napoli prosegue i propri lavori in vista del futuro. La società starebbe lavorando su un fronte molto più ampio, il quale non è legato solo ed esclusivamente alla stagione in corso. Infatti, il presidente De Laurentiis e i suoi collaboratori starebbero pensando di avviare la stagione dei rinnovi. Nelle ultime ore, infatti, si è tornati a parlare del possibile rinnovo di un azzurro che ormai sembrerebbe sempre più vicino.

Meret rinnoverà con il Napoli: accordo ai dettagli!

La storia d’amore tra Alex Meret e il Napoli proseguirà anche per i prossimi anni. L’estremo difensore azzurro, dopo anni complessi, gode finalmente della fiducia del proprio allenatore e della società azzurra. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’incontro tra Federico Pastorello e il DS Manna avrebbe favorito il rinnovo contrattuale che sarà ufficiale nelle prossime settimane.

Il discorso legato al futuro di Alex Meret appariva più complesso del previsto. L’estremo difensore azzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2025, motivo per il quale il futuro è fortemente in bilico. In realtà, però, negli ultimi giorni sarebbero emersi dettagli importantissimi legati all’estremo difensore.

Secondo il quotidiano, Alex Meret rinnoverà il proprio contratto con il Napoli fino al 2027. Si tratta di un contratto su base annuale più opzione per il secondo anno. Quindi, a tutti gli effetti si può parlare di un biennale che legherà l’estremo difensore al club partenopeo per altre due stagioni.