Calciomercato Napoli 24 – La società azzurra starebbe provando a blindare un noto calciatore azzurro. Le ultimissime sulle idee del club.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Con l’inizio del calciomercato invernale, la società azzurra starebbe provando ad intervenire sul mercato. L’obiettivo sarebbe quello di ingaggiare volti nuovi da mettere a disposizione di Antonio Conte, il quale accetterebbe volentieri rinforzi adeguati. Intanto, però, i dirigenti starebbero lavorando anche sui possibili rinnovi. Infatti, in rosa sono presenti uomini importanti che meritano di restare alla Corte del Vesuvio.

Lobotka, si lavora al rinnovo: i dettagli

Il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di Stanislav Lobotka. Con l’arrivo di Antonio Conte, il centrocampista azzurro ha guadagnato ancor più consensi, grazie ad ottime prestazioni e giocate da urlo. Non a caso, la società starebbe pensando di blindare il giocatore in vista delle prossime stagioni. A tal proposito, nelle ultimissime ore, sarebbero emersi dettagli importanti sul futuro dell’ex Celta Vigo.

Come riportato dal noto giornalista, Matteo Moretto, il Napoli starebbe lavorando al rinnovo di Lobotka. Nelle ultime settimane, infatti, i contatti con l’entourage sarebbero molto frequenti. La speranza è quella di raggiungere un accordo il prima possibile, in modo tale da blindare il giocatore in vista dei prossimi anni.

Con tale decisione, infatti, la dirigenza vorrebbe dimostrare al calciatore la propria riconoscenza. Infatti, il tutto porterebbe anche ad un adeguamento contrattuale che favorirà il giocatore. Quest’ultimo, ha dimostrato di essere un tassello chiave per Antonio Conte, ma.con ogni probabilità continuerà ad esserlo anche nel futuro prossimo.