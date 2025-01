Napoli Calcio Notizie – Sono ore molto calde in casa Napoli. Il club azzurro starebbe provando a piazzare qualche esubero in questa finestra di calciomercato.

In casa Napoli potrebbe avverarsi una vera e propria “rivoluzione” nelle prossime settimane. L’obiettivo del DS Manna è quello di rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte, ma al tempo stesso si proverà a piazzare qualche “esubero”. Infatti, in questa prima parte di stagione, tanti giocatori son stati utilizzati molto poco a causa delle scelte del tecnico salentino. A tal proposito, uno tra questi avrebbe deciso di lasciare la Campania per approdare altrove.

Zerbin vicinissimo al Venezia: la rivelazione dell’agente

Alessio Zerbin dirà addio al Napoli nei prossimi giorni. L’esterno azzurro non è centrale nel progetto di Antonio Conte, motivo per il quale proverà a diventare protagonista altrove. Le conferme sono arrivate direttamente dall’entourage del giocatore che è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte”. Di seguito le parole di Furio Valcareggi.

“Alessio è vicinissimo al Venezia, possiamo dirlo. Nelle zone basse della classifica c’è una grande lotta perché son tutte squadre ben organizzate. Il mio assistito è un ragazzo straordinario, sarà sicuramente pronto a lottare. In caso di salvezza per il Venezia, il calciatore dirà addio definitivamente al Napoli. In quel caso lascerebbe la Campania dopo tanti anni, avrebbe addirittura potuto fare il capitano se fosse rimasto…”.

Le parole dell’agente di Alessio Zerbin sottolineano quanto anticipato nelle scorse ore. Infatti, il calciatore è fuori dai piani del Napoli e gli sarà molto utile giocare altrove, come già successo nella passata stagione a Monza. L’operazione è già stata imbastita e verrà chiusa definitivamente nelle prossime ore.

Addio Zerbin: i numeri con il Napoli

La storia d’amore tra Alessio Zerbin e il Napoli sta per giungere ai titoli di coda. Il classe 1999 veste l’azzurro dal lontano 2017, quando all’epoca venne prelevato dal Gozzano. Nel corso degli anni, ha collezionato tante presenze con la Primavera e non solo. Infatti, il giovanissimo esterno ha girato diversi club in prestito come Cesena, Pro Vercelli, Frosinone e Monza.

Le difficoltà più elevate, però, son state registrate in questa stagione. Infatti, Zerbin ha collezionato una sola presenza in Coppa Italia contro la Lazio.

Tutto ciò, ha portato all’addio ormai scontato che si consoliderà nelle prossime ore. Infatti, il giocatore dopo anni alla Corte del Vesuvio proverò a rilanciarsi in Veneto, sponda Venezia.