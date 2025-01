Calcio Napoli Ultimissime – Il club azzurro è molto attivo sul mercato. Intanto, un giocatore allontana la possibilità di approdare in Campania.

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. Il club azzurro starebbe pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ad oggi, il gruppo è molto valido anche se in alcune zone del campo è opportuno trovare alternative valide. Uno dei reparti più “deboli” è sicuramente la difesa, ancor più dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Non a caso, il DS Manna vorrebbe ingaggiare un noto difensore centrale.

Mancini gela il Napoli: “Non c’è nulla di vero”

Il futuro di Gianluca Mancini non sarà al Napoli. Nelle ultime settimane, il calciatore della Roma è stato accostato al club azzurro che è ormai alla ricerca di un difensore centrale. Quest’ultimo, però, non sarà il classe 1996 che non avrebbe alcuna intenzione di sposare il progetto ideato da Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte.

L’attuale difensore della Roma ha le idee molto chiare in merito al suo futuro. Infatti, il calciatore ha rilasciato una lunga intervista a “Il Tempo” analizzando le possibilità legate al suo futuro. Il giocatore, però, ha sottolineato che non ha alcuna intenzione di lasciare la Capitale. Di seguito le sue parole.

“Sull’accostamento al Napoli non c’è nulla di vero. Il mio procuratore non mi ha detto nulla al merito e poi lui sa molto bene cosa penso. Per me zero mercato, non ci penso nemmeno”.

Mancini lontano dal Napoli: l’idea del club

Il mercato è spesso imprevedibile e avrebbe potuto portare Gianluca Mancini a Napoli. In realtà, però, tutto ciò non accadrà. Infatti, si è trattato di un semplice accostamento di mercato che però non troverà alcuna validità nelle prossime settimane. Il DS Manna è volenteroso di ingaggiare un nuovo difensore centrale, ma quest’ultimo non arriverà dalla Roma. Infatti, come sottolineato nelle ultime ore, l’obiettivo numero uno resta Danilo.

Il brasiliano è ormai in rottura con la Juventus, motivo per il quale il Napoli potrebbe beneficiare della situazione. Le prossime settimane saranno molto importanti per capire i nuovi colpi del club partenopeo, il quale però non ingaggerà sicuramente Gianluca Mancini. Quest’ultimo, come già ribadito, non sposerà il progetto di Antonio Conte alla Corte del Vesuvio.