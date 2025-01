Uno dei nomi in cima alla lista del mercato del Napoli è quello di Lorenzo Pellegrini: spunta il piano di Manna.

Lorenzo Pellegrini è uno dei nomi più gettonati in casa Napoli per quel che riguarda la sessione invernale di calciomercato. Giovanni Manna sa bene che in casa azzurra serve un centrocampista da inserire in organico, considerando anche l’uscita di Folorunsho diretto verso Firenze.

I nomi che si stanno facendo in queste ore sono diversi: Jacopo Fazzini sembra sia diventato uno dei principali obiettivo, con Aurelio De Laurentiis che avrebbe aperto un canale di comunicazione anche con il presidente Corsi. La speranza è quella di convincere l’Empoli a cederlo subito, battendo anche la concorrenza di altri club come la Lazio.

Fazzini, però, non sarebbe la reale priorità: secondo quanto riportato in queste ore dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Lorenzo Pellegrini, diventato un vero oggetto del desiderio.

Notizie calcio Napoli – Il piano di Manna per Pellegrini

L’ormai quasi ex capitano della Roma è in uscita, con la piazza il rapporto sembra insanabile ed anche il club sembra non puntare più su di lui. Pellegrini rappresenta una vera e propria occasione, considerando le sue qualità e l’esperienza maturata in questi anni.

L’affare, però, è tutt’altro che semplice da mettere in piedi: la base d’ingaggio è da 4.5 milioni, ma con i bonus si arriva a 6 milioni: questi il primo scoglio da superare per il direttore sportivo del Napoli che, però, vorrebbe aumentare il pressing proprio in questi giorni.

Pellegrini possiede delle specifiche caratteristiche che andrebbero a sposarsi in maniera quasi perfetta con quelle che sono le idee di Conte, per questo si sta pensando ad un assalto concreto da parte del Napoli per cercare di portarlo all’ombra del Vesuvio.

Manna ci sta lavorando da un po‘, ma non è l’unico estimatore: il direttore sportivo azzurro dovrà contrastare anche l’Inter, altra pretendendo per arrivare al centrocampista di proprietà della Roma.