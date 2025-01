Ultime Calcio Napoli – Spunta un colpo esotico per il centrocampo del Napoli: possibile rinforzo per il centrocampo di Antonio Conte

Secondo le ultime calcio Napoli, la dirigenza partenopea avrebbe messo gli occhi su un profilo a sorpresa per rinforzare la mediana azzurra. La notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, arriva direttamente dalla Colombia, con il direttore sportivo Giovanni Manna, che starebbe puntando su un nome estremamente esotico e non conosciuto da tutti gli appassionati.

Con l’obiettivo di dare ad Antonio Conte una squadra profonda e all’altezza degli obiettivi, il calciomercato invernale del Napoli dovrà essere mirato e di livello. Il primo posto in classifica, condiviso con l’Atalanta, va difeso fino alla fine dell’anno e la rosa può essere perfezionata. Ecco, dunque, che anche i calciatori meno blasonati possono risultare un’arma a proprio vantaggio.

Napoli, il calciomercato guarda al Brasile: piace Rios

Il nome che è spuntato fuori proprio in queste ore è quello di Richard Rios. Come detto, il suo profilo non è noto ai più, ma sicuramente non è un completo sconosciuto. Classe 2000, ha già debuttato nella nazionale maggiore in Colombia e, come detto, le sue qualità avrebbero attirato il Napoli e i suoi scout, pronti a fornire informazioni dettagliate a Conte.

Nato a Vegachì in Colombia, è proprio da lì che arrivano le notizie di un interessamento presunto da parte del Napoli nei suoi confronti. Rios cresce calcisticamente nel Flamengo, in Brasile, ed è proprio con i rossoneri che vince il campionato nel 2020. Dopo un prestito di un anno in Messico, torna in Brasile, ma prosegue la sua avventura al Guarani.

La svolta nel marzo del 2023, quando passa per poco più di 1 milioni di euro al Palmeiras. Lì vince il campionato nuovamente, ma in questo caso molto più da protagonista. Sono 102 infatti le partite giocate con la squadra di San Paolo, dove segna anche 7 gol e mette a referto 6 assist.

Richard Rios, ruolo e costi dell’operazione

Come facile da intuire anche dal nostro titolo, Rios è un centrocampista. Nel corso della sua carriera ha giocato quasi 100 partite tra mediano e centrale leggermente più avanzato. Solamente in 3 casi, in carriera, ha fatto anche da mezz’ala, sia a destra che a sinistra.

Il suo valore di mercato attuale è di ben 14 milioni di euro, un’impennata pazzesca che ha vissuto proprio nel corso dello scorso autunno e con l’inizio di dicembre. Al momento, il Napoli sembra avere altre priorità, come Fazzini, ma Rios resta un nome da monitorare.

Operazioni come queste possono essere delle sorprese incredibili, come delle terribili delusioni e bisogna muoversi con cautela. Dalla Colombia, però, insistono, e allora occhi aperti sulle prossime mosse degli azzurri.