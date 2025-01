Calciomercato Napoli 24 – Colpo di scena sorprendente per il possibile approdo di Pellegrini al Napoli, con la scelta definitiva da parte del club

Il calciomercato del Napoli è pronto a dare avvio ad una campagna acquisti di tutto rispetto che permetterebbe a Conte, vista la situazione attuale, di continuare a lottare per lo Scudetto.

Al momento gli azzurri sono chiamati a continuare a vincere per restare in scia dell’Atalanta, che non si ostina a perdere punti e continua a dare filo da torcere anche agli attuali campioni d’Italia, l’Inter.

Il Napoli sta nel suo: nelle varie conferenze stampa di Conte, non si è mai parlato di Scudetto come obiettivo, ma come porta principale per accedere alla prossima Champions League, vista l’assenza di quest’anno degli azzurri nella competizione.

Manna è pronto ad aggiudicarsi diversi colpi: nelle scorse settimane è giunto fuori il nome di Pellegrini ed ora è arrivata la decisione definitiva sul suo approdo in terra partenopea.

Pellegrini-Napoli, la decisione del club

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, è stato accostato al Napoli nelle ultime settimane per via del suo momento attuale nei giallorossi: il calciatore non è più una cosa sola con la piazza, che ora lo disprezza.

Per questo motivo il centrocampista è voglioso di andare via, come anche dichiarato da Ranieri in conferenza stampa, e il Napoli si è fatto sotto intensamente.

Il Napoli si è seduto al tavolo e ha preso delle scelte ben precise per questo mercato invernale. Come dichiarato dalla RAI, gli azzurri hanno deciso di abbandonare definitivamente la pista Pellegrini. Quest’ultimo, infatti, non sembra entusiasmare a pieno il club partenopeo.

La scelta è stata presa proprio per via dell’autore del gol dell’ultimo match, Raspadori, che ora si calerà nei panni di un nuovo ruolo.

Centrocampo Napoli, tra cessioni e acquisti

Il centrocampo è un reparto che sicuramente il Napoli vorrà rinforzare: in uscita c’è Folorunsho, molto vicino ad approdare alla Fiorentina (tra l’altro prossima avversaria dei partenopei) e in entrata si parla di Fazzini, per cui c’è la forte concorrenza della Lazio.

Le scelte di Manna però sembrano non essere del tutto scontate. Anche per via della volontà di Conte di trattenere Raspadori (nonostante gli interessamenti) e cambiargli ruolo, come già provato negli ultimi scenari di partita contro il Venezia.

L’italiano è apprezzato molto dal tecnico e gli sta trovando una sistemazione diversa in campo, come già espresso nelle ultime conferenze stampa.

La scelta ha dato ragione a Conte, che al 70esimo minuto nell’ultima sfida contro i lagunari, ha inserito Raspadori nel ruolo di mezzala.