Da incompiuto al Napoli a protagonista in Premier League: tifosi dell’Ipswich pazzi di Cajuste!

Jens Cajuste si è preso l’Ipswich Town: prestazione monumentale contro il Chelsea di Enzo Maresca.

La politica del Napoli 2024/25 è stata netta rispetto all’ultima stagione: cancellare completamente ciò che è stato fatto di sbagliato. Durante la finestra di mercato estiva 2023/24, la dirigenza era stata protagonista con gli acquisti di Natan, Cajuste e Lindstrom per migliorare in tutti e 3 i reparti di movimento la squadra partenopea. I risultati non sono stati quelli sperati e, di conseguenza, Giovanni Manna ha ritenuto opportuno ripartire da zero. Mentre il Napoli vola in campionato, anche coloro che hanno lasciato il capoluogo campano in estate, Natan e Cajuste prevalentemente, stanno ritrovando la giusta condizione fisica e mentale.

Premier League, Cajuste determinante: lo svedese brilla in campo

Questa sera la Premier League è scesa in campo e tra le squadre impegnate in serata figurava anche l’Ipswich Town di Jens Cajuste affrontare il ritrovato Chelsea, allenato da Enzo Maresca. I blues, in trasferta al Portman Road si sono dovuti arrendere ai due gol messi a referto da Delap ed Hutchinson.

La squadra di casa ha saputo sfruttare i punti deboli degli avversari e riuscito a compattarsi in fase difensiva. Cole Palmer è stato arginato proprio da Jens Cajuste che, insieme a Morsy, ha creato una diga sulla mediana che non ha permesso al Chelsea di trovare l’imbucata vincente. Di conseguenza, sui social i tifosi hanno osannato Cajuste.

Su “X”, infatti, molti tra questi hanno messo in evidenza quanto fatto dall’ex Napoli in questo match e quanto sia stato decisivo ai fini del risultato finale, prezioso per dare speranza di salvezza al club inglese.

Napoli, Cajuste è addio? La decisione spetta all’Ipswich

Il centrocampista svedese è stato ceduto nell’ultima sessione estiva con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni. Prestazione, dunque, che, se ripetuta, potrebbe convincere gli inglesi a riscattarlo.

I numeri di questa sera sono davvero impressionanti: 2/2 dribbling completati, 3 tackle, 1 intercetto e 5 duelli vinti su 7 tentati in 77 minuti disputati. In questa stagione ha collezionato fin qui 14 gettoni in Premier League ed 1 EFL Cup. Si prospetta, per lui, un’annata calcistica davvero intensa.

Il riscatto sarà sicuramente deciso dal raggiungimento dell’obiettivo stagionale: la salvezza. In questo momento l’Ipswich Town è al 18esimo posto a quota 15 punti, a +1 dal Leicester City. Contro il Chelsea, una vittoria insperata ed importantissima che porta la firma di Jens Cajuste, profilo incompiuto a Napoli ma dal futuro ancora incerto.