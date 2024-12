Ultime Calcio Napoli – Novità per lo scambio tra Folorunsho e Biraghi, da Firenze arriva una sorpresa che farebbe felice Antonio Conte

Giungono ultime calcio Napoli interessanti in tema calciomercato. Lo scambio tra Folorunsho e Biraghi si arricchirebbe di novità importanti. Direttamente da Firenze, questa mattina, si aggiungono dettagli sulla trattativa tra Napoli e Fiorentina, che escluderebbe Leonardo Spinazzola.

Sì, perché se fino a questo momento l’ipotesi più accreditata era quella che avrebbe visto i due terzini coinvolti in uno scambio e il centrocampista protagonista di un altro affare, ora le condizioni potrebbero essere cambiate. L’ex Roma e Juve, infatti, non è convinto di lasciare gli azzurri per vestire la maglia viola e quindi le due società starebbero valutando delle modifiche.

Folorunsho e Biraghi, si accelera sullo scambio: le ultime

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino, si è approfondito proprio il tema di calciomercato legato alla Fiorentina, prossima avversaria del Napoli in campionato. Tutto è partito con l’uscita di Martinez Quarta, che piace ai partenopei, ma che dovrebbe tornare in Argentina con il d.s. Manna che ha già valutato molteplici alternative.

Diverso è il discorso legato a Biraghi, che è intenzionato a lasciare la Fiorentina, ma rimanendo in Italia. La Viola starebbe valutando di inserire il giocatore come pedina di scambio nella trattativa per Folorunsho, come detto, pur di arrivare al giocatore. Il quotidiano spiega anche il perché:

“Se nella strategia iniziale c’era l’intenzione di anticipare l’arrivo di un centrocampista, il prolungato stop di Bove non ha fatto altro che spingere la società ad affrettare i tempi, e il mediano del Napoli sembra avere tutte le caratteristiche giuste. Folorunsho ha dalla sua una duttilità che Palladino apprezza e che gli consentirebbe di giocare in diverse zone del campo, senza considerare i costi più contenuti rispetto ad altri obiettivi”.

Conte sorride: le cifre dell’affare Folorunsho

Lo scambio è dunque una pista che entrambe le società vogliono percorrere, con il Napoli che sarebbe anche intenzionato ad incassare delle cifre importanti in vista della prossima estate. Questo è il motivo principale per cui Antonio Conte sorriderebbe, avendo la chance di far reinvestire a luglio e ad agosto l’incasso di un’eventuale cessione del centrocampista.

Il quotidiano infatti prosegue: