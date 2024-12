Nuovo affare asse Juve-Milan, il Napoli osserva da lontano: c’entra Danilo

Ultimissime Calcio Napoli: Juventus e Milan a colloquio per lo sviluppo di un nuovo affare, c’entra Danilo.

Il Napoli di Antonio Conte ha chiuso l’anno con una vittoria di carattere contro il Venezia grazie alla rete decisiva di Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo, al centro delle sirene di mercato in chiave cessione, è stato in grado di rimescolare le carte in gioco e, per questa ragione, non è più così in bilico la sua posizione in casa Napoli. Le parole di Conte nel post partita contro il Venezia certificano la volontà del Napoli di volere credere ancora in lui. Intanto il calciomercato sta per entrare nel vivo e Danilo rimane un chiaro riferimento di mercato: l’affare tra Juventus e Milan può sbloccare l’operazione.

Danilo al Napoli? Giuntoli punta un difensore del Milan

Che Danilo sia un chiaro obiettivo del Napoli non è certo un mistero. Giovanni Di Lorenzo sta macinando tanti kilometri e per questa ragione rischiare di perderlo per infortunio durante la stagione potrebbe essere un vero e proprio problema per Antonio Conte. La Juventus, intanto, vuole sostituirlo ed ha messo gli occhi su un difensore del Milan.

Danilo non è riuscito a prendersi la Juve di Thiago Motta e per questa ragione è stato scaricato dalla società bianconera: troppi errori e poca convinzione in questa prima parte di stagione. Il brasiliano non prenderà parte alla spedizione per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: chiaro segno di una separazione davvero imminente.

Cristiano Giuntoli, di conseguenza, ha messo nel mirino Davide Calabria del Milan. Il terzino destro rossonero manca di continuità da un po’ di tempo e il capitano rossonero in questa prima parte di stagione non è riuscito mai ad avere un rapporto felice con il proprio allenatore. Proprio l’esonero di Fonseca nella giornata di ieri, perciò, potrebbe convincere Calabria a rimanere a Milano o addirittura a spingerlo all’addio.

Calabria-Juventus, l’operazione può frenare l’addio di Danilo

La società bianconera, secondo gli ultimi rumors, potrebbe prendere in considerazione l’idea di acquistare un terzino destro che possa alternarsi con Savona e Cambiaso oltre che con Kalulu. La necessità, però, di aver un certo numero consistente di difensori, però, potrebbe frenare la trattativa Danilo-Napoli.

La Juventus ha messo gli occhi su Calabria che a fine stagione terminerà il suo rapporto col Milan, salvo rinnovo dell’ultimo momento. Per questa ragione, Giuntoli potrebbe pensare seriamente a bloccare il calciatore per la prossima stagione e non accelerare la riuscita della trattativa nel mese di gennaio.

Gli infortuni di Cabal e Bremer pesano e aver il pacchetto di difensori al completo, date le tre competizioni che la Juventus sta affrontando nel modo migliore, potrebbe ostacolare il Napoli nell’acquisto di Danilo.