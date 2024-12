Notizie Calcio Napoli – Dietrofront per il calciomercato di gennaio, salteranno due acquisti: la decisione è arrivata proprio in queste ore

Le notizie calcio Napoli più interessanti di queste ore arrivano sul fronte calciomercato. La campagna acquisti invernale sta per partire e anche gli azzurri potranno essere protagonisti, sia in entrata, che in uscita. Per mantenere la testa della classifica, ora condivisa con l’Atalanta e in attesa dell’Inter, la squadra partenopea dovrà investire nel modo giusto nel mese di gennaio.

Anche nel corso del pre partita contro il Venezia, il d.s. Giovanni Manna ha parlato delle operazioni potenziali per la squadra, sottolineando le difficoltà del mercato invernale. Spesso, infatti, si creano più danni che benefici e non è così facile rinforzarsi nel modo giusto senza rompere gli equilibri o incappare in qualche errore che può costare anche la corsa al titolo.

Napoli, saltano Pellegrini e Fagioli: la decisione del club

Riuscire a mettere a disposizione di Antonio Conte la giusta rosa per i prossimi 6 mesi non sarà così semplice. Tenendo sempre in considerazione il tetto salariale di ingaggi che ha imposto il presidente De Laurentiis. Ecco dunque che il Napoli farà attentissime valutazioni in entrata, con due nomi circolati in questi giorni che sarebbero stati accantonati dopo la partita di ieri.

Come riportato questa mattina anche sulle nostre pagine, infatti, il Napoli non avrebbe più intenzione di cedere Jack Raspadori. La permanenza dell’attaccante è stata confermata dopo il gol al Venezia. Una rete pesantissima, che spingerà Antonio Conte a sfruttare di più il numero 81, magari come interno di centrocampo, come da lui stesso dichiarato a fine gara.

Ecco dunque, che qualsiasi operazione legata a degli scambi si arenerà. Niente Lorenzo Pellegrini e niente Fagioli. Il capitano della Roma ha un ingaggio da 4 milioni di euro, che già avevano rallentato il Napoli. Mentre il centrocampista della Juventus costa 25 milioni, troppi per questo mercato di gennaio. Inoltre, le due società, non vivono di rapporti idilliaci in fase di trattativa, come dimostra l’affare Danilo.

Mercato Napoli, Manna cambia obiettivi: spazio alle priorità

L’interesse principale del Napoli sarà quello di sfruttare le possibili occasioni che darà il calciomercato. Niente voli pindarici o spese esorbitanti. Il d.s. Giovanni Manna cercherà di portare in azzurro giocatori pronti e che possano fare gruppo, riconoscendo perfettamente il loro ruolo in rosa.

Ecco dunque che il focus sarà soprattutto sulla difesa, con il sopracitato Danilo come primo obiettivo. Dopo di lui, il ruolo più discusso è quello del terzino sinistro.

Leonardo Spinazzola non ha accettato l’ipotesi Fiorentina, rendendo più complesso l’affare Biraghi. Il Napoli, dunque, continuerà a muoversi sotto traccia, provando a chiudere qualche affare utile per i prossimi 6 mesi di campionato, senza però strafare.