Napoli Calcio Ultimissime – David Neres interviene ai microfoni di Radio CRC dopo la vittoria con il Venezia e fa una promessa ai tifosi

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano dopo la sfida contro il Venezia. Protagonista della gara è stato David Neres, ancora una volta autore di una prestazione eccezionale. Il brasiliano ha messo lo zampino nel gol di Raspadori, servendo il pallone che, dopo una deviazione avversaria, si è trasformato in un assist perfetto per il compagno, che ha battuto Stankovic.

Una rete fondamentale per trovare i 3 punti e che ha permesso al Napoli di agganciare l’Atalanta in testa alla classifica a 41 punti. Anche di questo ha parlato Neres nel corso del suo intervento per Radio CRC, partener ufficiale della squadra.

Neres carica i tifosi e lancia una promessa: le sue parole

“Sono molto felice di aver fatto assist per Raspadori. Sapevamo quanto fosse importante conquistare i tre punti in questa partita e sono contento di aver aiutato la squadra”.

Apre così la sua intervista l’esterno del Napoli, scelto da molti tifosi come il migliore in campo contro il Venezia

Nel corso dell’intervento radio, il brasiliano ha poi proseguito, parlando anche del suo apporto a gara in corso:

“Sappiamo che abbiamo bisogno di tutta la squadra e siamo consapevoli del fatto che Raspadori sia un top player. Lo ha dimostrato oggi e come ogni giocatore è importante. Anche io parto spesso dalla panchina e gioco meno degli altri, ma entro sempre concentrato per dare il meglio di me alla squadra”.

Infine, Neres ha fatto una promessa ai tifosi: