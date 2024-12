Napoli Calcio – Ultimissime. Gli ultimi minuti sono stati molto importanti ai fini del calciomercato del Napoli. Infatti, ci sono novità importanti.

Il calciomercato invernale non è ancora iniziato, ma gli ultimi giorni sono stati molto intensi per il Napoli e non solo. Il club azzurro è tra le società più attive, motivo per il quale sono in corso diverse operazioni importanti. In modo particolare, però, il DS Manna starebbe provando a rinforzare la difesa che è stata costretta anche a fare i conti con l’infortunio di Alessandro Buongiorno. A tal proposito, Danilo sarebbe diventato il primissimo obiettivo per la squadra partenopea.

Danilo è fuori dalla Juventus: la decisione

La storia d’amore tra Danilo e la Juventus è ormai arrivata ai titoli di coda. Da diversi giorni, si parla del possibile addio dell’ormai ex capitano bianconero, il quale non è mai rientrato a pieno nei piani di Thiago Motta. Già l’inizio non era stato dei migliori, ma nelle ultime ore sono emersi dettagli chiave legati al futuro di uno dei giocatori più esperti presenti alla Continassa.

La Juventus ha servito un assist molto importante al Napoli in chiave mercato. Come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, il club bianconero ha deciso di escludere Danilo dal gruppo squadra in vista della Supercoppa Italia che si giocherà il prossimo weekend. Infatti, il calciatore brasiliano non partirà con i suoi compagni e non sarà quindi a disposizione di Thiago Motta per l’importante impegno.

Si tratta, quindi, di una decisione molto importante in chiave mercato. Infatti, secondo il giornalista, Danilo sarebbe completamente fuori dai piani della Juventus, la quale avrebbe già deciso il futuro del brasiliano. Quest’ultimo, è ormai sul mercato e nel mese di gennaio potrebbe cambiare casacca per iniziare una nuova esperienza altrove, o più precisamente proprio al Napoli dove ad attenerlo c’è Antonio Conte.